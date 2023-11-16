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Справа про «найбільший хабар в Україні». Одіозний Микитась у суді провчив детектива НАБУ

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Справа про «найбільший хабар в Україні». Одіозний Микитась у суді провчив детектива НАБУ
Максим Микитась з 2019 року є головним фігурантом справи про розкрадання 81 млн грн при будівництві квартир для Нацгвардії
фото: hromadske.ua

Максим Микитась поскаржився суду на порушення презумпції невинуватості

Вищий антикорупційний суд зафіксував порушення презумпції невинуватості з боку детектива Національного антикорупційного бюро Станіслава Бравермана у справі народного депутата VIII скликання Максима Микитася за епізодом зі спроби підкупу міського голови Дніпра. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

Наприкінці жовтня експолітик під час слухання своєї справи у суді заявив про порушення презумпції невинуватості і права на справедливий суд. За його словами, це допустило НАБУ і, зокрема, детектив Станіслав Браверман. На офіційному Telagram-каналі НАБУ 13 жовтня вийшло повідомлення про 12 частину подкасту «Секрети НАБУ»: спроба підкупу мера Дніпра». По суті, це був анонс проєкту антикорупційного органу, який виходить в ефірі радіо НВ.

Справа про «найбільший хабар в Україні». Одіозний Микитась у суді провчив детектива НАБУ фото 1
скріншот із Telagram-каналу НАБУ

Гостем програми був детектив НАБУ Станіслав Браверман. Правоохоронець розповідав про кримінальне провадження, в якому Микитасю інкримунується спроба підкупу міського голову Дніпра Бориса Філатова за 22 млн євро. Наразі обвинувальний акт за цим епізодом щодо ексобранця скеровано до суду для розгляду по суті.

Під час радіоефіру Браверман змоделював, як міг би виглядати цей хабар: «22 млн євро – це одна кімната, від підлоги до стелі, набита грішми».

Ще детектив НАБУ зауважив, що за сумою, це є найбільший хабар в історії України.

Крім цього, антикорупціонер зазначив, що у рамках цієї справи Максима Микитася було взято під варту з альтернативним внесенням грошової застави у розмірі 260 млн грн. В одному із засідань сторона захисту привела до суду лікаря. Медик повідомив про тяжку психологічну хворобу Микитася. Після чого Феміда різко зменшила розмір застави до 20 млн грн. Цю суму вніс Микитась і вийшов на волю. Ці деталі переказав в інтерв'ю детектив НАБУ.

Наразі екснардеп перебуває у столиці і антикорупційний орган за ним пильно стежить, додав співробітник НАБУ.

Загалом, інтерв’ю детектива НАБУ викликало у Максима Микитася бурхливу реакцію, якою він поділився з судом. За переконанням бізнесмена, детектив створив необ’єктивне бачення громадськості події і обставин правопорушення та розголосив відомості про його стан здоров’я обвинуваченого, що є лікарською таємницею.

Вищий антикорупційний суд передивився інтерв’ю з детективом НАБУ і частково погодився з твердженнями Микитася. На переконання Феміди, детектив НАБУ доніс до невизначеного кола осіб інформацію про доведеність винуватості Максима Микитася у вчиненні злочину, чим порушив презумпцію невинуватості особи та наперед формує думку без вироку суду.

Що стосується розголошення відомостей про здоров’я ексобранця, то у цій частині суд не погодився з аргументами Микитася. Адже допит медика було проведено у відкритому судовому засіданні.

Задовольняючи заяву Микитася, суд визнав: детектив НАБУ Станіслав Браверман порушив презумпцію невинуватості. Також Феміда розпорядилася довести до відома директора Національного антикорупційного бюро зміст цієї ухвали «з метою врахування і недопущення подібних випадків у майбутньому».

Як повідомляв «Главком», у листопаді слідчий суддя Вищого антикорупційного суду Олег Ткаченко відмовився брати екснардепа Максима Микитася під варту і застосував лише цілодобовий домашній арешт. Слідство підозрює Микитася у заволодінні коштами Міноборони під час виконання підряду на будівництво складів на суму понад 307 млн грн.

Нагадаємо, Максим Микитась з 2019 року є головним фігурантом справи про розкрадання 81 млн грн при будівництві квартир для Нацгвардії. У жовтні 2019-го йому повідомили про підозру в розкраданні, а 1 грудня 2020 року – про підозру в даванні хабаря. 22 жовтня 2019 року Антикорупційний суд заарештував Микитася з можливістю застави 80 млн грн. Під варту його взяли просто в залі засідань.

Крім цього, екснардеп Микитась проходить обвинуваченим у справі за вчинення хуліганства щодо колишнього Любецького селищного голови Сергія Пінчука під час парламентських виборів у 2019 році. У серпні 2023 року суд закрив справу за строками давності. Однак прокуратура оскаржила це рішення в апеляції. Чернігівський апеляційний суд скасував ухвалу суду першої інстанції і передав справу на новий розгляд до іншого суду.

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Теги: Борис Філатов НАБУ корупція в Україні хабар Дніпро Максим Микитась Вищий антикорупційний суд

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