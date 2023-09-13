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На корупції викрито все керівництво військово-лікарської комісії на Одещині

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На корупції викрито все керівництво військово-лікарської комісії на Одещині
Вирішується питання щодо обрання для фігурантів запобіжного заходу
фото: СБУ

Фігуранти «продавали» своїм клієнтам підроблені медичні висновки з наявністю «тяжких діагнозів»

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією України ліквідувало масштабну схему ухилення від мобілізації в Одеській області. У результаті комплексних заходів на оборудці викрито все керівництво однієї з районних військово-лікарських комісій, яке діяло у складі злочинної групи. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«За гроші посадовці «допомагали» військовозобов’язаним «відкосити» від призову на підставі фіктивних документів про непридатність до служби за станом здоров’я», – йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що для цього фігуранти «продавали» своїм клієнтам підроблені медичні висновки з наявністю «тяжких діагнозів». Протягом доби організатори оборудки могли «наштампувати» понад 20 фальшивих меддовідок.

За даними правоохоронців, для того щоб «пропустити» через місцеву ВЛК ухилянтів з інших регіонів, посадовці виготовляли для них фіктивні документи внутрішньо переміщених осіб.

«Вартість корупційних «послуг» становила від 7 до 10 тис. дол. Сума залежала від терміновості виконання «замовлення». Одержану підробку ухилянти використовували для зняття з військового обліку і подальшого виїзду за кордон», – зазначають в СБУ.

На підставі зібраних доказів голові та двом секретарям районної ВЛК повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України: ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 32, ч. 1 ст. 336 та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 32, ч. 1 ст. 366 (службове підроблення, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Крім того, встановлено особи і повідомлено про підозру п'ятьом чоловікам, які намагались скористатися «схемою» для ухилення від мобілізації та незаконного виїзду за кордон. Підозра оголошена за ст. 336 Кримінального кодексу України (ухилення від призову на військову службу).

Наразі вирішується питання щодо обрання для фігурантів запобіжного заходу. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до «схеми».

Нагадаємо, 12 вересня президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони щодо перевірки висновків військово-лікарських комісій з початку повномасштабного вторгнення.

Раніше ми писали, що воєнний стан та загальна мобілізація в Україні продовжені до листопада, і нерідко повістки чоловікам вручаються прямо на вулиці. ТЦК розповів про те, чому це відбувається.

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Теги: війна Одещина

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