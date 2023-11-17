У Чернівцях голова ВЛК вимагав у військового хабар за встановлення групи інвалідності

Затримали посадовця під час отримання грошей у його кабінеті

За скоєне чоловіку загрожує від п'яти до десяти років ув’язнення

У Чернівцях голова військово-лікарської комісії (ВЛК) вимагав у пораненого на війни військового хабар за встановлення групи інвалідності. Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

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Зазначається, що після отримання поранення у зоні бойових дій військовий хотів оформити групу інвалідності. Для консультації стосовно переліку потрібних документів він звернувся до голови військово-лікарської комісії.

Тим часом зловмисник повідомив військового ЗСУ, що для отримання позитивного висновку МСЕК він повинен заплатити 500 доларів. Також правоохоронці зазначають, що окрім посади голови ВЛК підозрюваний також обіймає посаду заступника директора обласної лікарні швидкої медичної допомоги.

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Затримали посадовця під час отримання грошей у його кабінеті. Чоловіку повідомили про підозру в одержанні хабаря та відправили під варту із правом внесення застави. За скоєне йому загрожує від п'яти до десяти років ув’язнення.

Нагадаємо, на корупції викрито все керівництво військово-лікарської комісії на Одещині. Також правоохоронці взялися за очільника військкомату та керівницю ВЛК у Харкові.