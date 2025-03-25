Представники УПЦ МП підпільно виготовляли і продавали алкоголь – БЕБ
Попередньо вартість фальсифікованого вина оцінюють у 1,8 млн гривень
Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили підпільне виробництво вина на Київщині та Рівненщині, яке організували представники УПЦ МП. Як передає «Главком», про це повідомляють у БЕБ.
У підозрюваних вилучили майже 20 тис. літрів фальсифікованого виноградного вина.
За даними слідства, для виробництва вони закупили необхідне обладнання, сировину та матеріали. Реалізовували алкоголь роздрібними та оптовими партіями.
Правоохоронці провели 13 обшуків у місцях виробництва алкоголю, у транспорті та помешканнях підозрюваних. Крім алкоголю, конфіскували обладнання для розливу вина, бухгалтерські документи, комп’ютери та флешки.
Попередньо вартість усього фальсифікованого вина оцінюють у 1,8 млн гривень.
Правоохоронці проводять досудове розслідування та шукають інших людей, які причетні до цієї справи.
Нагадаємо, Національна поліція та Бюро економічної безпеки України ліквідували підпільне виробництво цигарок у Київській області. Таким чином правоохоронці запобігли попаданню на ринок майже 1 мільйона контрафактних пачок.
Про це повідомляють пресслужби БЕБ, Нацполіції та ДСР. Незаконне виробництво, приміщення для зберігання сировини та готової продукції знаходились у різних місцях Київської області. Оперативники та детективи встановили всі законспіровані місця.
Раніше у Київській області детективи територіального управління Бюро економічної безпеки викрили групу осіб, які організували виробництво, оптовий та роздрібний продаж підроблених батарейок під виглядом відомого міжнародного бренду.
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