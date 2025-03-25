Представники УПЦ МП підпільно виготовляли і продавали алкоголь – БЕБ

Правоохоронці провели 13 обшуків у місцях виробництва алкоголю, у транспорті та помешканнях підозрюваних

Попередньо вартість фальсифікованого вина оцінюють у 1,8 млн гривень

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили підпільне виробництво вина на Київщині та Рівненщині, яке організували представники УПЦ МП. Як передає «Главком», про це повідомляють у БЕБ.

У підозрюваних вилучили майже 20 тис. літрів фальсифікованого виноградного вина.

За даними слідства, для виробництва вони закупили необхідне обладнання, сировину та матеріали. Реалізовували алкоголь роздрібними та оптовими партіями.

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фото: БЕБ

Правоохоронці провели 13 обшуків у місцях виробництва алкоголю, у транспорті та помешканнях підозрюваних. Крім алкоголю, конфіскували обладнання для розливу вина, бухгалтерські документи, комп’ютери та флешки.

Попередньо вартість усього фальсифікованого вина оцінюють у 1,8 млн гривень.

Правоохоронці проводять досудове розслідування та шукають інших людей, які причетні до цієї справи.

Нагадаємо, Національна поліція та Бюро економічної безпеки України ліквідували підпільне виробництво цигарок у Київській області. Таким чином правоохоронці запобігли попаданню на ринок майже 1 мільйона контрафактних пачок.

Про це повідомляють пресслужби БЕБ, Нацполіції та ДСР. Незаконне виробництво, приміщення для зберігання сировини та готової продукції знаходились у різних місцях Київської області. Оперативники та детективи встановили всі законспіровані місця.

Раніше у Київській області детективи територіального управління Бюро економічної безпеки викрили групу осіб, які організували виробництво, оптовий та роздрібний продаж підроблених батарейок під виглядом відомого міжнародного бренду.