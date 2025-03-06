З полиць канадських магазинів зникають американські товари через мита

Американські товари зникають з полиць магазинів у Канаді

Зазначимо, що Трамп ввів 25% мито майже на всі товари з Канади та Мексики

Канадські магазини знімають з полиць американські алкогольні напої, оскільки мита президента США Трампа набувають чинності. Про це повідомляє «Главком» з посиланняють на NBC News.

У Канаді набувають чинності мита, що встановлені адміністрацією Трампа для Канади та Мексики. У магазинах канадці виявили порожні полиці, де колись зберігалися американські алкогольні напої.

Канадські користувачі соціальних мереж опублікували фотографії та відео магазинів з усієї країни, на яких полиці, де колись були американські товари, тепер пустіють.

Студент університету з Квебеку (місто в Канаді), опублікував фотографію, на якій видно порожні полиці магазину в Квебеку, де колись виставлялися американські алкогольні напої.

Він зазначив, що уряд Квебеку реагує на тарифи Трампа щодо Канади фото: x.com/joshua_gariepy

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп підтвердив, що мита в розмірі 25% на товари з Канади та Мексики розпочнуть діяти з 4 березня. Оголошення про мита спричинило падіння фондових ринків США. Dow Jones Industrial Average впав на 1,48%, тоді як S&P 500 втратив 1,76%, а Nasdaq Composite впав на 2,64 %.

До слова, дві третини мешканців Канади почали купувати менше товарів виробництва США, 55% почали відмовлятися від використання американського маркетплейсу Amazon, у такий спосіб протестуючи проти нової політики Трампа.

Раніше президент США Дональд Трамп підписав указ, яким подвоїв мита на товари з Китаю через «неспроможність влади КНР вжити заходів для зменшення постійного припливу синтетичних опіоїдів, зокрема, фентанілу».