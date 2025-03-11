Франція хоче «привабити» людей у ​​села за допомогою барів

У Франції може стати більше барів та кафе

Прихильники кажуть, що ініціатива зі збільшенням кількості барів дозволить вивести мешканців французьких сіл із ізоляції

До парламенту Франції внесли законопроєкт, який полегшить відкриття барів у селах, де таких закладів немає, з метою покращення соціального життя у сільській місцевості. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Actu.fr.

Ініціатором законопроєкту виступив депутат-центрист Гійом Касбарян. На його думку, повернення кафе та барів у віддалені сільські райони відновить соціальні зв'язки, стимулюватиме місцеву економіку та створить робочі місця.

«Сьогодні дві третини муніципалітетів Франції більше не мають магазинів. Логічно, навіть більше не мають бістро чи кафе», – хвилюється депутат.

Згідно з документом, власники кафе в селах з населенням менше 3500 мешканців зможуть отримати дозвіл на відкриття бару, де подають напої із вмістом алкоголю від 18% за спрощеною процедурою.

Зараз для відкриття такого закладу в невеликих населених пунктах Франції потрібно чекати на остаточне закриття іншого закладу з такою ліцензією, що може тривати довгий час навіть після його фактичного припинення роботи.

Противники ініціативи побоюються зростання споживання алкоголю у селах, де є менше можливостей лікувати алкогольну залежність. А прихильники кажуть, що ініціатива дозволить вивести мешканців сіл із ізоляції, а міцні алкогольні напої й так доступні у супермаркетах.

Кількість потенційних бенефіціарів важко визначити: за даними Асоціації мерів Франції, понад 31 000 комун у Франції (з 35 000) мають менше 3 500 жителів. Але це звільнення стосуватиметься лише муніципалітетів, у яких немає барів, бістро чи кафе, які вже мають ліцензію.

Нагадаємо, власник двох кафе Trump Coffee Bar та Trump Pizza Station, розташованих у центрі Києва, вирішив змінити назви закладів невдовзі після того, як США зупинили постачання військового озброєння Україні.