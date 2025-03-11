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Франція хоче «привабити» людей у ​​села за допомогою барів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Франція хоче «привабити» людей у ​​села за допомогою барів
У Франції може стати більше барів та кафе
фото: Pexels

Прихильники кажуть, що ініціатива зі збільшенням кількості барів дозволить вивести мешканців французьких сіл із ізоляції

До парламенту Франції внесли законопроєкт, який полегшить відкриття барів у селах, де таких закладів немає, з метою покращення соціального життя у сільській місцевості.  Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Actu.fr.

Ініціатором законопроєкту виступив депутат-центрист Гійом Касбарян. На його думку, повернення кафе та барів у віддалені сільські райони відновить соціальні зв'язки, стимулюватиме місцеву економіку та створить робочі місця.

«Сьогодні дві третини муніципалітетів Франції більше не мають магазинів. Логічно, навіть більше не мають бістро чи кафе», – хвилюється депутат.

Згідно з документом, власники кафе в селах з населенням менше 3500 мешканців зможуть отримати дозвіл на відкриття бару, де подають напої із вмістом алкоголю від 18% за спрощеною процедурою.

Зараз для відкриття такого закладу в невеликих населених пунктах Франції потрібно чекати на остаточне закриття іншого закладу з такою ліцензією, що може тривати довгий час навіть після його фактичного припинення роботи.

Противники ініціативи побоюються зростання споживання алкоголю у селах, де є менше можливостей лікувати алкогольну залежність. А прихильники кажуть, що ініціатива дозволить вивести мешканців сіл із ізоляції, а міцні алкогольні напої й так доступні у супермаркетах.

Кількість потенційних бенефіціарів важко визначити: за даними Асоціації мерів Франції, понад 31 000 комун у Франції (з 35 000) мають менше 3 500 жителів. Але це звільнення стосуватиметься лише муніципалітетів, у яких немає барів, бістро чи кафе, які вже мають ліцензію.

Нагадаємо, власник двох кафе Trump Coffee Bar та Trump Pizza Station, розташованих у центрі Києва, вирішив змінити назви закладів невдовзі після того, як США зупинили постачання військового озброєння Україні. 

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Теги: депутат Франція алкоголь ліцензія соціум політика село звільнення

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