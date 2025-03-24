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Алкогольні вечірки зі школярами? У Німеччині розгорівся скандал через священника

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Алкогольні вечірки зі школярами? У Німеччині розгорівся скандал через священника
У Баварії священника звинуватили в організації алкогольних вечірок
фото: Bild

Багато парафіян приголомшені подіями і підтримують популярного в окрузі пастора

У невеликому баварському місті Гауценберг єпископ Штефан Остер заборонив пастору Олександру Аулінгеру служити літургію і з'являтися на публіці як священник. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bild.

Єпископ звинуватив пастора в тому, що той нібито влаштовував алкогольні вечірки зі школярами. 

Священнослужителі ведуть цю суперечку вже кілька тижнів, і днями з'явилося нове звинувачення – уповноважена з питань сексуального насильства адвокат Розмарі Вебер рекомендувала єпархії «провести кримінальне розслідування».

«Оскільки постійно звучать підозри, що поведінка пана А. виходить за рамки простого встановлення контакту, були висунуті інші потенційно кримінальні звинувачення, я настійно рекомендую передати цю справу до прокуратури», – сказала вона.

Багато парафіян приголомшені подіями і підтримують популярного в окрузі пастора. «Він знаходить підхід до людей, він зумів знову заповнити церкву. І молоді, і літні знову відчули, що з ними розмовляють», – розповів один із членів парафіяльної ради. Місцеві жителі не заперечують, що пастор міг розпивати спиртні напої із неповнолітніми.

«Ми у селі. Подивіться на пожежну бригаду чи стрілецький клуб. Там теж таке трапляється», – сказав один із парафіян.

Сам Аулінгер йти зі своєї посади не збирається. Його адвокат Холм Путцьке назвав звинувачення на адресу священника «необґрунтованими» та заявив, що висунуті претензії «не мають під собою жодної фактичної основи».

Нагадаємо, у Санкт-Петербурзі на 14 діб заарештований православний священник Микола Савченко. Його забрали до поліції з церкви та згодом доправили до суду. Причиною адміністративної справи, як зазначається, стало фото, опубліковане у російській соціальній мережі «ВКонтакте» у 2014 році. На ньому Савченко стоїть на центральному в Санкт-Петербурзі Невському проспекті з невеликим прапорцем України.

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Теги: Німеччина соціум алкоголь адвокат розслідування село священник

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Алкогольні вечірки зі школярами? У Німеччині розгорівся скандал через священника
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