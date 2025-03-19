Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Чи можуть релігійні переконання забороняти службу у війську? Популярний священник-блогер дав відповідь

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Чи можуть релігійні переконання забороняти службу у війську? Популярний священник-блогер дав відповідь
Олексій Філюк: Якщо стріляти не хоче, то хай окопи копає, їсти варить
фото з відкритих джерел

Філюк: «Давайте ми всі відмовимось воювати через релігійні погляди. Москаль прийде та й переб’є…»

Священник Тернопільської єпархії ПЦУ Олексій Філюк, відомий у соцмережах своїми проповідями та спростуванням церковних забобонів, висловився щодо відмови від військової служби з релігійних мотивів. В інтерв'ю «Главкому» він зазначив, що ухилення від обов’язку оборони може мати катастрофічні наслідки для країни.

Олексій Філюк зауважив, що якщо військовозобов'язаний не хоче стріляти, то може копати окопи чи готувати їжу.

«Якщо стріляти не хоче, то хай окопи копає, їсти варить, доставляє їжу до фронту, забирає поранених. Давайте ми всі відмовимось воювати через релігійні погляди. Москаль прийде та й переб’є нас на постелі», – сказав священник.

Нагадаємо, на Одещині чоловіка засудили до трьох років позбавлення волі за відмову від мобілізації. Згідно з матеріалами справи, у лютому 2024 року чоловік категорично відмовився отримати повістку і написав у приміщенні територіального центру комплектування заяву про відмову від мобілізації.

На судовому засіданні чоловік пояснив своє рішення тим, що вважає пріоритетом інтереси своєї сім’ї, оскільки служба в армії може загрожувати його життю.

Раніше у Хмельницькій області до трьох років позбавлення волі засудили чоловіка, який категорично відмовився від мобілізації «через віру». Про це йдеться у вироку Полонського районного суду Хмельницької області.

Також Диканський районний суд Полтавської області визнав винним місцевого служителя церкви Євангельських християн-баптистів в ухиленні від мобілізації і призначив три роки тюрми, які замінив рік умовного терміну.

До слова, на Сумщині представник релігійної організації «Свідки Єгови» одержав три роки позбавлення волі за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. У лютому 2024 року чоловік пройшов військово-лікарську комісію (ВЛК), яка визнала його придатним до служби. Натомість обвинувачений уник відправки до військової частини, не маючи права на відстрочку.

Читайте також:

Теги: війна Україна церква військовозобов'язаний священник Українська православна церква українці мобілізація

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Експосол України у США Валерій Чалий: «Треба дивитися не на заяви, а на зміни в реальних діях США»
Що задумав Трамп і чи варто панікувати? Пояснює експосол України у США Валерій Чалий
22 лютого, 11:37
У Росії після атаки БпЛА спалахнув Сизранський нафтопереробний завод
Над Сизранським НПЗ досі здіймається чорний дим (відео)
19 лютого, 07:17
Торік в Україну було імпортовано понад тисячу автобусів
Головними постачальниками автобусів в Україну торік стали дві країни
25 лютого, 12:30
Раніше у Вашингтоні президент Польщі Анджей Дуда зустрівся з американським лідером Дональдом Трампом
Польща відмовилась проводити саміти ЄС – Україна і ЄС – США
24 лютого, 19:35
У третю річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну українська громада міста Клуж-Напока провела мітинг-реквієм
Від Німеччини до Перу: українці з 40 країн об'єдналися у глобальній акції (фото)
25 лютого, 17:26
Трамп звертається до Конгресу США
Звернення Дональда Трампа до Конгресу США: відео з перекладом
5 березня, 04:18
Яблоки з України куштуватимуть покупці у Канаді
Знайшли заміну США? Україна завозитиме популярний фрукт до Канади
10 березня, 08:33
Ворожий удар прийшовся по цивільному судну
Внаслідок російського удару по Одесі загинули іноземці
12 березня, 09:14
Сили оборони застосовують увесь наявний арсенал озброєння проти окупантів на Сумщині
Росіяни змінили тактику на Сумщині: подробиці від Сил оборони
14 березня, 16:01

Суспільство

У 2022 році пішов на фронт добровольцем. Згадаймо Юрія Малоїда
У 2022 році пішов на фронт добровольцем. Згадаймо Юрія Малоїда
Чи можуть релігійні переконання забороняти службу у війську? Популярний священник-блогер дав відповідь
Чи можуть релігійні переконання забороняти службу у війську? Популярний священник-блогер дав відповідь
Дослідження НАЗК: де в Україні найбільше стикаються з хабарями
Дослідження НАЗК: де в Україні найбільше стикаються з хабарями
Сили оборони уразили одразу три рідкісні північнокорейські установки на Курщині (відео)
Сили оборони уразили одразу три рідкісні північнокорейські установки на Курщині (відео)
Росіяни атакували дві лікарні на Сумщині: є пошкодження
Росіяни атакували дві лікарні на Сумщині: є пошкодження
Дрони атакували найбільшу нафтоперекачувальну станцію на Кубані
Дрони атакували найбільшу нафтоперекачувальну станцію на Кубані

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
188K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 березня: ситуація на фронті
127K
Угода Трампа і Путіна запрацювала? Москва розморозила частину активів західних фондів
82K
Нацгвардійці взяли в полон «непростого солдата»: деталі від захисників
66K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 березня 2025
31K
Система Наполеона. ЗСУ переходять на корпусну систему: що це означає
30K
Командування відводить бійців ЗСУ з однієї з ділянок фронту на Донеччині

Новини

Повітряна тривога у Києві через загрозу дронів тривала 21 хвилину
Вчора, 09:23
18 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:05
Новий рік під пальмами? Метеорологиня розповіла, як зміняться зими в Україні
17 березня, 11:07
17 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 березня, 00:01
16 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 березня, 00:01
Телеексперт з квартирних афер потрапив під суд... за квартирне шахрайство
15 березня, 11:37

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua