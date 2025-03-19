Чи можуть релігійні переконання забороняти службу у війську? Популярний священник-блогер дав відповідь

Олексій Філюк: Якщо стріляти не хоче, то хай окопи копає, їсти варить

Філюк: «Давайте ми всі відмовимось воювати через релігійні погляди. Москаль прийде та й переб’є…»

Священник Тернопільської єпархії ПЦУ Олексій Філюк, відомий у соцмережах своїми проповідями та спростуванням церковних забобонів, висловився щодо відмови від військової служби з релігійних мотивів. В інтерв'ю «Главкому» він зазначив, що ухилення від обов’язку оборони може мати катастрофічні наслідки для країни.

Олексій Філюк зауважив, що якщо військовозобов'язаний не хоче стріляти, то може копати окопи чи готувати їжу.

«Якщо стріляти не хоче, то хай окопи копає, їсти варить, доставляє їжу до фронту, забирає поранених. Давайте ми всі відмовимось воювати через релігійні погляди. Москаль прийде та й переб’є нас на постелі», – сказав священник.

Нагадаємо, на Одещині чоловіка засудили до трьох років позбавлення волі за відмову від мобілізації. Згідно з матеріалами справи, у лютому 2024 року чоловік категорично відмовився отримати повістку і написав у приміщенні територіального центру комплектування заяву про відмову від мобілізації.

На судовому засіданні чоловік пояснив своє рішення тим, що вважає пріоритетом інтереси своєї сім’ї, оскільки служба в армії може загрожувати його життю.

Раніше у Хмельницькій області до трьох років позбавлення волі засудили чоловіка, який категорично відмовився від мобілізації «через віру». Про це йдеться у вироку Полонського районного суду Хмельницької області.

Також Диканський районний суд Полтавської області визнав винним місцевого служителя церкви Євангельських християн-баптистів в ухиленні від мобілізації і призначив три роки тюрми, які замінив рік умовного терміну.

До слова, на Сумщині представник релігійної організації «Свідки Єгови» одержав три роки позбавлення волі за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. У лютому 2024 року чоловік пройшов військово-лікарську комісію (ВЛК), яка визнала його придатним до служби. Натомість обвинувачений уник відправки до військової частини, не маючи права на відстрочку.