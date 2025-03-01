Митні погрози Трампа спричинили хаос серед виробників популярного алкоголю

Один із виробників текіли стверджує, що затяжні загрози можуть бути навіть гіршими, ніж самі мита, оскільки невизначеність зростає

Цього тижня Трамп «посіяв плутанину» щодо того, які тарифи набудуть чинності і коли

Митні погрози президента США Дональда Трампа щодо Мексики завдають головного болю керівникам культової мексиканської текілової галузі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Багато покупців почали замовляти текілу після того, як Трамп вперше відклав митні заходи на місяць. Тепер, коли наближається черговий дедлайн, бізнес завмирає доки не стане зрозумілим вплив тарифів.

Цього тижня Трамп посіяв плутанину щодо того, які тарифи набудуть чинності і коли.

Давши низку суперечливих відповідей про свої плани щодо торговельної політики стосовно Канади і Мексики, а також Європейського Союзу, президент підтвердив у четвер, що США запровадять 25% тарифи проти двох своїх сусідів 4 березня, як і планувалося, а також 10% податок на китайський імпорт.

Один виробник текіли в сьомому поколінні стверджує, що затяжні загрози можуть бути навіть гіршими, ніж самі мита, оскільки невизначеність зростає.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп пригрозив запровадженням 25% мит на товари з Європейського Союзу. Він заявив, що об’єднання 27 країн було створене з метою завдати економічної шкоди Сполученим Штатам.

Дональд Трамп зробив цю заяву під час засідання уряду в середу, 26 лютого. Він наголосив, що найближчим часом будуть оприлюднені деталі нового митного плану щодо ЄС. «Ми ухвалили рішення і незабаром його оголосимо. Це буде 25%», – заявив американський лідер.

Зазначимо, що Європейський Союз входить до трійки найбільших торговельних партнерів США разом із Китаєм.

Також президент США Дональд Трамп ухвалив рішення скасувати нафтову угоду між США та Венесуелою, укладену за часів його попередника Джо Байдена. Про повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Трамп наказав розірвати угоду, підписану 26 листопада 2022 року, починаючи з 1 березня – у момент, коли її можна було б продовжити.