Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Митні погрози Трампа спричинили хаос серед виробників популярного алкоголю

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Митні погрози Трампа спричинили хаос серед виробників популярного алкоголю
Один із виробників текіли стверджує, що затяжні загрози можуть бути навіть гіршими, ніж самі мита, оскільки невизначеність зростає
фото збору врожаю: Mauricio Palos/Bloomberg

Цього тижня Трамп «посіяв плутанину» щодо того, які тарифи набудуть чинності і коли

Митні погрози президента США Дональда Трампа щодо Мексики завдають головного болю керівникам культової мексиканської текілової галузі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Багато покупців почали замовляти текілу після того, як Трамп вперше відклав митні заходи на місяць. Тепер, коли наближається черговий дедлайн, бізнес завмирає доки не стане зрозумілим вплив тарифів.

Цього тижня Трамп посіяв плутанину щодо того, які тарифи набудуть чинності і коли.

Давши низку суперечливих відповідей про свої плани щодо торговельної політики стосовно Канади і Мексики, а також Європейського Союзу, президент підтвердив у четвер, що США запровадять 25% тарифи проти двох своїх сусідів 4 березня, як і планувалося, а також 10% податок на китайський імпорт.

Один виробник текіли в сьомому поколінні стверджує, що затяжні загрози можуть бути навіть гіршими, ніж самі мита, оскільки невизначеність зростає.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп пригрозив запровадженням 25% мит на товари з Європейського Союзу. Він заявив, що об’єднання 27 країн було створене з метою завдати економічної шкоди Сполученим Штатам. 

Дональд Трамп зробив цю заяву під час засідання уряду в середу, 26 лютого. Він наголосив, що найближчим часом будуть оприлюднені деталі нового митного плану щодо ЄС. «Ми ухвалили рішення і незабаром його оголосимо. Це буде 25%», – заявив американський лідер.

Зазначимо, що Європейський Союз входить до трійки найбільших торговельних партнерів США разом із Китаєм.

Також президент США Дональд Трамп ухвалив рішення скасувати нафтову угоду між США та Венесуелою, укладену за часів його попередника Джо Байдена. Про повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Трамп наказав розірвати угоду, підписану 26 листопада 2022 року, починаючи з 1 березня – у момент, коли її можна було б продовжити.

Читайте також:

Теги: тарифи імпорт бізнес президент погрози алкоголь Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Марко Рубіо зробив заяву про Зеленського
Держсекретар США зробив заяву після сварки Зеленського та Трампа
Сьогодні, 06:50
Президент США додав, що якби не зброя Америки, «ця війна відразу закінчилася б». У відповідь Зеленський сказав: «За три дні, я чув це вже від Путіна»
На зустрічі Зеленського і Трампа розгорілася жорстка суперечка
Вчора, 19:46
Джеймс Кемерон – оскароносний режисер, відомий передусім завдяки своїм фільмам «Титанік», «Аватар», «Термінатор»
«США відвернулись від усього пристойного». Оскароносний режисер змінює громадянство
Вчора, 16:32
Посланець президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф
Хто найнебезпечніший у команді Трампа і чому його треба знешкодити
25 лютого, 15:17
Президент виступив з промовою на саміті «Підтримуй Україну»
Україна готова до обміну полоненими в форматі всіх на всіх – Зеленський
24 лютого, 11:55
Помічник президента РФ Юрій Ушаков прокоментував зустріч з представниками США
Помічник Путіна зробив заяву за підсумками переговорів у Ер-Ріярді
18 лютого, 14:58
Порошенко підозрюється у тому, що сприяв діяльності терористичних організацій «ЛНР» та «ДНР»
«Вугільна справа» проти Порошенка. ДБР звернулось до суду з проханням
13 лютого, 15:14
Плани Трампа щодо України означають додаткові витрати для європейських союзників
Плани Трампа щодо України коштуватимуть Європі $3,1 трлн – Bloomberg
13 лютого, 09:17
Порошок із личинок можуть додавати до хліба, макаронів та іних продуктів
У Європі офіційно дозволено додавати до хліба порошок із личинок хробаків
11 лютого, 12:41

Економіка

Митні погрози Трампа спричинили хаос серед виробників популярного алкоголю
Митні погрози Трампа спричинили хаос серед виробників популярного алкоголю
FT: Росія заманює західні компанії назад
FT: Росія заманює західні компанії назад
ЄС та Індія укладуть угоду, про яку домовлялися майже 20 років
ЄС та Індія укладуть угоду, про яку домовлялися майже 20 років
Китай пообіцяв відповідь на митні погрози Трампа
Китай пообіцяв відповідь на митні погрози Трампа
Чому Угорщина проти вступу України в ЄС? Орбан назвав причину
Чому Угорщина проти вступу України в ЄС? Орбан назвав причину
Британія може уникнути американських мит після поїздки Стармера до Трампа – FT
Британія може уникнути американських мит після поїздки Стармера до Трампа – FT

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
301K
Український банкір після скандалу у Білому домі відкрив збір «на ядерку»: за 11 год зібрано 12 млн грн (оновлено)
177K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 березня: ситуація на фронті
62K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 березня 2025
38K
Стало відомо, що сталося у Білому домі після перепалки Зеленського та Трампа – CNN
9137
Як Маркарова відреагувала на суперечку Трампа та Зеленського: красномовне відео
8707
Зеленський зробив першу заяву після емоційних перемовин із Трампом

Новини

1 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Емоційна зустріч Зеленського та Трампа, звільнення у Кабміні та КМДА. Головне за 28 лютого
Вчора, 21:07
«Укренерго» повертає відключення для деяких споживачів. Графік на 1 березня
Вчора, 18:35
У Києві та кількох областях запроваджено екстрені відключення світла (оновлено)
Вчора, 17:42
28 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Трамп продовжив санкції проти РФ, Мінкульт зупинив видачу дозволів на виїзд за кордон. Головне за 27 лютого
27 лютого, 21:10

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua