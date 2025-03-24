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«Похмільний синдром і журба». Журналіст з РФ пояснив, чому зник перед чемпіонатом з біатлону

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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«Похмільний синдром і журба». Журналіст з РФ пояснив, чому зник перед чемпіонатом з біатлону
Круглов: Нема сенсу приховувати, що я люблю гарно випити

Круглов: Не заперечуватиму – я випивав, робив це кілька днів

Російський спортивний журналіст Олександр Круглов пояснив причину свого зникнення перед чемпіонатом Росії з біатлону, який відбувся у Тюмені. Про це повідомляє «Главком».

Круглов приїжджав у місто висвітлювати змагання з біатлону, але перестав виходити на зв'язок 12 березня. Його пошуками зайнялися волонтери.

18 березня журналіста було знайдено живим в одному з тюменських готелів. Він заявив, що перебував у тривалому запої.

«Зараз у Тюмені у лікарні лікуюсь від панкреатиту. Мені роблять крапельниці, дають медикаменти. Після виписки пропишуть лікування та дієту, яка виключатиме алкоголь. Не заперечуватиму – я випивав. І робив це кілька днів. Але розраховував прийти у норму до початку змагань у Тюмені», – розповів Круглов.

Він також зізнався, що раніше вже припиняв вживати алкоголь, але потім «зірвався».

«У готелі познайомились із сусідом з іншого номера. Він склав компанію. Нема сенсу приховувати, що я люблю гарно випити», – розповів журналіст.

Серед причин, через які він у Тюмені зловживав алкоголем, Круглов назвав «похмільний синдром, пауза перед змаганнями та журбу».

Нагадаємо, Круглов спочатку зник, а потім знайшовся в Тюмені. Журналіст був знайдений живим у одному з тюменських готелів.

«Я зараз їду до наркологічного центру. Запій тривалий. Компанія була, та один пив. Кілька годин тому дізнався, що мене розшукують. Телефон я не вимикав. Просто не відповідав», – розповів Круглов.

Також джерела російських ЗМІ зазначили, що Круглова виявили у дуже нетверезому стані та відвезли на допит у поліцію.

«Чоловік зізнався: був у п'ятиденному запої та весь цей час не виходив із номера. Круглова виявили у дуже нетверезому стані та відвезли на допит у поліцію. Останніми днями він провів із сусідом, який і виходив до магазину за «паливом». Тож журналіста ніхто не бачив. Круглов розповів, що випивав по літру горілки за добу, поки товариш його не «здав», – зазначило джерело.

Як повідомлялося, Артем Мілевський пригадав неприємну історію, яка сталася з ним під час виступів у складі турецького «Газіантепспору».

Теги: росія алкоголь алкогольне сп'яніння журналіст

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