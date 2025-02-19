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На Київщині викрито масштабне підпільне виробництво батарейок відомого бренду (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
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На Київщині викрито масштабне підпільне виробництво батарейок відомого бренду (фото)
Слідство встановило, що фігуранти налагодили незаконне виробництво у промислових масштабах на території чотирьох областей
фото: Бюро економічної безпеки України

Підроблений товар розповсюджувався оптовими партіями через мережу інтернет та пункти роздрібної торгівлі

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області викрили групу осіб, які організували виробництво, оптовий та роздрібний продаж підроблених батарейок під виглядом відомого міжнародного бренду. Про це повідомила пресслужба БЕБ. 

Як повідомляється, слідство встановило, що фігуранти налагодили незаконне виробництво у промислових масштабах на території чотирьох областей.

Детективи БЕБ спільно з оперативниками Кіберполіції провели обшуки на виробництві, складських і офісних приміщеннях та за місцями проживання фігурантів
Детективи БЕБ спільно з оперативниками Кіберполіції провели обшуки на виробництві, складських і офісних приміщеннях та за місцями проживання фігурантів
фото: Бюро економічної безпеки

«Для виготовлення та пакування контрафактної продукції використовували професійне обладнання. Однак жодної перевірки безпечності використання своїх виробів не проводили», – йдеться у повідомленні. 

Підроблений товар розповсюджували під виглядом оригінального оптовими партіями через мережу інтернет та пункти роздрібної торгівлі.

Детективи БЕБ спільно з оперативниками Кіберполіції провели обшуки на виробництві, складських і офісних приміщеннях та за місцями проживання фігурантів. Обшуки проводились на території Київської, Львівської, Харківської та Одеської областей. 

«В результаті вилучено обладнання для виробництва та пакування батарейок, поліграфію з маркуванням міжнародного бренду та комплектуючі для виготовлення продукції. Також вилучено понад 37 тис. одиниць готового товару без документального підтвердження походження та чорнові записи», – йдеться у повідомленні. 

Повідомляється, що орієнтовна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей складає понад 2 млн грн. 

Вилучену продукцію направлено для проведення необхідних судових експертиз. Наразі правоохоронці встановили як організаторів схеми, так і виконавців злочину, які безпосередньо здійснювали виробництво батарейок. 

Окрім цього, Бюро ідентифікувало адміністратора вебресурсу з онлайн-продажу елементів живлення та встановило точки роздрібної торгівлі.

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Детективи БЕБ спільно з оперативниками Кіберполіції провели обшуки на виробництві, складських і офісних приміщеннях та за місцями проживання фігурантів
фото: Бюро економічної безпеки/Telgram

Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 Кримінального кодексу України (незаконне використання знака для товарів і послуг, що завдало матеріальної шкоди в особливо великому розмірі). Встановлюється повне коло причетних осіб.

Нагадаємо, детективи територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області припинили діяльність нелегального підпільного цеху з виготовлення кави відомих світових брендів. Про це повідомляє Бюро економічної безпеки України. Слідством встановлено, що незаконну діяльність організував житель Київщини. Разом зі спільниками він налагодив виробництво підробленої кавової продукції у складських приміщеннях. Надалі фальсифікований товар розповсюджували під виглядом оригінального партіями через мережу інтернет, пункти роздрібної торгівлі та на місцевих ринках. Така діяльність відбувалась без жодних договорів, дозвільних документів та ліцензій на використання популярних торгових марок.

Раніше в рамках досудового розслідування щодо низки підприємств тютюнової галузі, що налагодили виробництво необлікованої продукції, детективи Головного підрозділу детективів БЕБ вилучили сигаретну лінію на одній з відомих тютюнових фабрик у Києві. Слідством встановлено, що підприємство, маючи ліцензію на офіційне виробництво тютюнових виробів, спільно з підконтрольними компаніями налагодило виробництво фальсифікованих підакцизних товарів.

Теги: прокурор слідство інтернет Київщина розслідування Бюро економічної безпеки України виготовлення

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