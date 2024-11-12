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Детективи БЕБ ліквідували мережу нелегальних казино у Києві (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Детективи БЕБ ліквідували мережу нелегальних казино у Києві (фото)
Правоохоронці встановлюють осіб, причетних до організації нелегального бізнесу
фото: пресслужба БЕБ

У ході спецоперації правоохоронці провели обшуки в п’яти закладах, де організовувалися незаконні азартні ігри

Детективи Бюро економічної безпеки під час масштабної спецоперації ліквідували цілу мережу підпільних казино, що діяли у різних районах Києва. Про це інформує пресслужба БЕБ.

Детективи БЕБ ліквідували мережу нелегальних казино у Києві (фото) фото 1

Як зазначається,  у ході спецоперації правоохоронці провели обшуки в п’яти закладах, де організовувалися незаконні азартні ігри. Під час обшуків було вилучено значну кількість комп’ютерної техніки, ігрового обладнання та інших матеріальних доказів. Все це свідчить про те, що заклади діяли професійно та були розраховані на тривалу роботу.

Детективи БЕБ ліквідували мережу нелегальних казино у Києві (фото) фото 2

«Проведено п'ять обшуків за місцями розташування незаконних закладів у різних районах міста. Вилучено понад 90 комплектів комп’ютерної техніки, а також інше спеціалізоване обладнання та засоби, за допомогою яких надавався доступ до азартних ігор», – йдеться у повідомленні.

Детективи БЕБ ліквідували мережу нелегальних казино у Києві (фото) фото 3

Розслідування триває. Правоохоронці встановлюють осіб, причетних до організації нелегального бізнесу, та збирають докази для притягнення їх до відповідальності.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) від 20 квітня, яке стосується роботи онлайн-казино.

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Теги: азартні ігри Бюро економічної безпеки України гроші поліція

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