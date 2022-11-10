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Платили тисячі доларів за перетин кордону: СБУ затримала фейкових благодійників

glavcom.ua
Платили тисячі доларів за перетин кордону: СБУ затримала фейкових благодійників

Силовики заблокували канали нелегальної міграції

В результаті спецоперації правоохоронців було ліквідовано три канали незаконного переправлення за кордон українських громадян призовного віку, повідомляє СБУ.

За інформацією силового відомства у декількох областях України затримано шістьох організаторів нелегальних «трафіків».

«За гроші вони пропонували потенційним призовникам приховано виїхати за межі нашої держави під виглядом учасників волонтерського руху. Вартість таких «послуг» становила від 1,5 до 8 тис. дол. з клієнта. Сума залежала від регіону проживання і терміновості виїзду. Відповідні «замовлення» приймали лише за повною передоплатою», – йдеться у повідомленні.

В СБУ поінформували, що у Києві нейтралізовано злочинне угруповання, яке «оформлювало» ухилянтів як перевізників гуманітарної допомоги. Для цього зловмисники створили фіктивну благодійну організацію, через яку вносили недостовірні відомості до електронної системи «Шлях». Також було заблоковано канал нелегальної міграції блоковано на Житомирщині.

«Організував його місцевий бізнесмен, який гарантував чоловікам призовного віку «путівку до ЄС» під виглядом водіїв міжнародних рейсів. Для конспірації злочинних дій ділок працював лише з перевіреними «клієнтами», яких підшукував через особисті зв’язки в регіоні», – повідомляють правоохоронці.

Силовики також викрили злочинну групу у Чернівцях, яка намагалась переправляти потенційних призовників за кордон в обхід контрольно-пропускних пунктів, через так звану «зеленку». Всі злочинні схеми було своєчасно викрито, а їх організаторів затримано.

«Наразі п’ятьом фігурантам вже повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон) Кримінального кодексу України. Двом з них уже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою», – поінформували в СБУ

Тривають розслідування для притягнення до відповідальності всіх винних осіб.

Нагадаємо, юристи пояснили, яке покарання світить тим, хто тікатиме від призову.

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Теги: СБУ мігранти мобілізація ухилянти

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