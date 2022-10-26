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Заборона на виїзд чоловіків із України не відповідає Конституції – НАЗК

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Заборона на виїзд чоловіків із України не відповідає Конституції – НАЗК
фото ілюстративне

Ситник: «Випускати чоловіків за межі держави перестали на підставі піднормативних актів, які створили низку корупційних ризиків»

Указом президента України про введення воєнного стану в Україні від 24 лютого не введено заборону на виїзд чоловіків за кордон. Про це під час пресконференції заявив заступник голови Національного агентства із запобігання корупції Артем Ситник, передає кореспондент «Главкома».

Ситник наголосив, що відповідно до норм Конституції, чинні обмеження на виїзд за кордон не відповідають нормам законодавства.

«Обмеження права залишати територію України в умовах воєнного стану, відповідно до Конституції, можуть бути запроваджені виключно указом президента. Однак в указі від 24 лютого такої норми не було», – заявив він.

Заступник голови НАЗК додав, що в разі необхідності обмеження має бути доповнено до чинного указу та затверджене парламентом, разом із тим указ від 24 лютого досі не був змінений. Водночас випускати чоловіків за межі держави перестали на підставі піднормативних актів, які створили низку корупційних ризиків.

Ситник зазначив, що вивчення цього питання було обов’язком НАЗК, оскільки створює цілий блок корупційних ризиків.

Нагадаємо, що заборона на перетин кордону для чоловіків діє з 24 лютого. З 14 вересня військове керівництво України скасувало можливість перетину українського кордону і студентами-чоловіками.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України заблокувала нові канали нелегального виїзду за кордон українських громадян призовного віку. В результаті слідчо-оперативних дій у Києві та Луцьку затримано двох організаторів нелегальних трафіків. Одним з них виявився депутат Чернігівської районної ради від забороненої партії ОПЗЖ. 

Теги: росія окупанти війна Україна кордон

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