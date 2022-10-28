Прокидався під гімн РФ: деталі про полковника із харківської СБУ

За даними слідства, затриманий підполковник СБУ закликав українських військовослужбовців переходити на бік ворога

Затриманий наприкінці серпня тимчасово виконуючий обов'язки начальника Інституту підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого та колишній заступник голови Управління СБУ в Харківській області Юрій Рябуха був резидентом Росії. Про це повідомив виконуючий обов'язки голови Служби безпеки України Василь Малюк в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна».

«Ще один держзрадник – це полковник Рябуха – керівник Харківського інституту підготовки юридичних кадрів. Він мав навчати молоде покоління, а в дійсності – працював на ворога. Не просто агент, тобто, той, хто сам збирає інформацію, а він був резидентом. У нього на зв'язку були інші персони», – сказав Малюк.

Зараз Рябуха в СІЗО, він дає викривальні свідчення. Слідчі виявили на його мобільному телефоні гімн Росії.

«Деталь, яка демонструє рівень цинізму – в нього на смартфоні гімн РФ був рингтоном на будильник», – сказав очільник СБУ.

Як розповів Василь Малюк, зараз відбувається самоочищення Служби безпеки України – виявляють та затримують «кротів».

Окрім Рябухи, є інші затримані за державну зраду. Серед них – співробітник аналітичного підрозділу Харківського управління, який передавав інформацію росіянам.

«Якщо не виявити цих щурів на нашому борту, то всі наші подальші операції стосовно ворога приречені на провал. Тому на цьому ми робимо дуже великий акцент. Сьогодні підрозділ внутрішньої безпеки повністю переформатований і виконує саме такі контррозвідувальні задачі», – сказав Малюк.

Зазначимо, тимчасово виконуючого обов'язки начальника Інституту підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого та колишнього заступника голови УСБУ в Харківській області Юрія Рябуху затримали 26 серпня. Слідство встановило, що Рябуха з лютого по березень цього року схиляв військовослужбовців не чинити опір збройним силам Росії та перейти на бік ворога.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України затримала співробітника координаційного штабу Управління СБУ у Харківській області, який працював на спецслужби РФ. За завданням ворога він влаштувався в українську спецслужбу невдовзі після широкомасштабного вторгнення Росії.