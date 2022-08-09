Затримали на «гарячому»: серед працівників СБУ викрито агента РФ

Чоловіка затримали, коли він просив РФ завдати удару по об'єкту, де знаходиться особовий склад СБУ

Підозрюваним виявився експосадовець Харківської міськради

Служба безпеки України затримала співробітника координаційного штабу Управління СБУ у Харківській області, який працював на спецслужби РФ. За завданням ворога він влаштувався в українську спецслужбу невдовзі після широкомасштабного вторгнення Росії. Про це повідомляє пресцентр відомства.

Завдяки своєму службовому становищу затриманий передавав ворогу українські розвіддані про збройні сили РФ, а також про плани і діяльність ЗСУ, українських правоохоронних органів і спецслужб.

«Окупанти використовували цю інформацію для передислокації власних підрозділів з метою захисту їх від артилерійських ударів ЗСУ. Крім того, ці дані РФ використовувала для планування диверсій, а також масованих артилерійських і прицільних ракетних обстрілів по стратегічних об’єктах міста», – йдеться в повідомленні.

Зрадником виявився колишній посадовець Харківської міської ради. Він був завербований кадровим співробітником ФСБ, який сам вийшов на нього. В обмін за співпрацю ворог надав «кроту» гарантії безпеки для нього і його родини, якби РФ вдалося захопити регіон. За даними контррозвідки СБУ, зібрані відомості агент передавав представнику російських спецслужб через закриті канали зв’язку з дотриманням правил конспірації.

Правоохоронці затримали зрадника «на гарячому» – після того, як він попросив представника спецслужб РФ завдати удару по об'єкту, де знаходиться особовий склад СБУ. Наразі агенту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Викриття злочинної діяльності проводили співробітники СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Раніше співробітники Служби безпеки викрили та затримали членів міжрегіональної агентурної мережі ФСБ РФ, яка забезпечувала ворога інформацією про військові та стратегічні об’єкти по всій Україні.

Також Служба безпеки України встановила особи всіх зрадників, які приєдналися до створеного агресором «головного управління МВС РФ по Запорізькій області», і 17 з них вже оголошено про підозру.