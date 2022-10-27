Теракт в Оленівці: СБУ повідомила, яку зброю використали рашисти

В Оленівці було жахливе ставлення до українських в'язнів

В Оленівці вороги жорстоко знущалися з українських бійців, порушуючи всі домовленості

Росія використала термобаричні реактивні гранати «Джміль» під час вибуху у одному із бараків виправної колонії у селищі Оленівка на Донеччині, де загинули 50 українських військовополонених. Про це розповів виконувач обов'язків голови СБУ Василь Малюк в інтерв'ю ​«Інтерфакс-Україна».

«Не буду вдаватися в деталі, але скажу, що за останніми даними, там було використано й так звані «Джмелі». Час пройде, розставимо крапки над «і». Але вже давно і для нас, і для світової спільноти зрозуміло, що це було», – сказав Малюк.

Виконувач обов'язків голови СБУ наголосив, що наразі триває досудове слідство. У правоохоронців є серйозні докази, зокрема отримані негласно. Низка «азовців», хто повернувся, також дають важливі покази.

Крім того, зазначається, що в Оленівці було жахливе ставлення до українських в'язнів.

«Саме там вороги жорстоко знущалися з наших бійців, порушуючи всі домовленості», – додав Малюк.

Як відомо, у ніч проти 29 липня на території колишньої виправної колонії у селищі Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області пролунав вибух. Там загарбники утримували в полоні українських військових, зокрема і оборонців Маріуполя та цивільних.

Через вибух там загинули близько 50 людей, ще 130 зазнали поранень. Росія намагалася провину перекласти на ЗСУ. Однак висновки міжнародних експертів свідчать про те, що причиною цього вбивства або способом цього вбивства була термобарична зброя, яку застосувала РФ. Держава-агресор досі не пропускає в Оленівку жодної міжнародної місії.

Міжнародний комітет Червоного Хреста заявив після теракту, що не гарантував безпеку українських захисників Азовсталі, які опинилися в російському полоні.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець раніше звинуватив Червоний Хрест у бездіяльності.