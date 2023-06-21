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Окупанти виготовляли «Калібри» та літаки з українського титану. Оголошено підозру російському олігарху

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти виготовляли «Калібри» та літаки з українського титану. Оголошено підозру російському олігарху
До протиправної діяльності волігарх залучив топ-менеджера російської корпорації
фото з відкритих джерел

Наприкінці 2011 року підозрюваний взяв під контроль український гірничо-збагачувальний комбінат на Дніпропетровщині

Російський олігарх та його спільник отримали підозру за фактом фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Слідство встановило, що за сприяння найближчого оточення президента РФ у 2011 році російський олігарх отримав у власність контрольний пакет акцій найбільшого в світі виробника титану, який входив до складу російської державної військової корпорації. За таку «послугу» він мав забезпечити безперебійне постачання титанової продукції на адресу підприємств військово-оборонної промисловості РФ.

«Для цього наприкінці 2011 року підозрюваний взяв під контроль український гірничо-збагачувальний комбінат, який займався видобутком рідкісних титановмісних копалин на Вовчанському родовищі Дніпропетровської області. До протиправної діяльності він залучив топ-менеджера російської корпорації, якого призначив на посаду заступника генерального директора гірничо-збагачувального комбінату», – йдеться в повідомленні.

Зазначені копалини є незамінними компонентами для виробництва високоякісного титану. Саме їх російський олігарх постачав до країни-агресора на замовлення підприємств воєнно-промислового комплексу. Серед них – виробники безпілотників «Орлан-10», автоматів АК-12, крилатих ракет «Калібр», бойових літаків МіГ-35 та СУ-35, вертольотів Ка-52.

Раніше повідомлялося, що СБУ арештувала судно російського олігарха вартістю майже мільярд гривень.

Теги: Дніпропетровщина війна ракета росія

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