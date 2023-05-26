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Вартістю майже мільярд гривень: СБУ арештувала судно російського олігарха

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Вартістю майже мільярд гривень: СБУ арештувала судно російського олігарха
Суд наклав арешт на риболовецький траулер «Бухта Соколовская»
фото: Миколаївська обласна прокуратура

Олександр Верховський входить до найближчого оточення Кремля і є одним з найбільших фінансових донорів війни проти України

За матеріалами Служби безпеки суд наклав арешт на риболовецький траулер «Бухта Соколовская», який належить холдингу підсанкційного російського олігарха Олександра Верховського. Про це повідомляє СБУ.

Встановлено, що Олександр Верховський входить до найближчого оточення Кремля і є одним з найбільших фінансових донорів війни проти України. Риболовецький промисел російського бізнесмена дозволяє йому регулярно перераховувати мільярдні суми до бюджету РФ.

Зазначено, що вартість арештованого промислового судна становить майже мільярд гривень. Арештований траулер є складовою торговельного флоту олігарха. Ще до повномасштабного вторгнення російський траулер добудовувався на суднобудівельному заводі у Миколаєві.

Для обходу санкцій бенефіціарний власник судна оформив його на одну з підконтрольних компаній у Приморському краї РФ. Наразі судно передано в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Нагадаємо, командувач Чорноморського флоту РФ Віктор Соколов наказував обстрілювати ракетами «Калібр» енергооб’єкти на території України. За це йому оголосили три підозри українські правоохоронці.

До слова, Служба безпеки і Бюро економічної безпеки під час проведення комплексних заходів задокументовали злочинну діяльність ще двох посадовців, які причетні до розкрадання блакитного палива із газотранспортної системи України. Фігурантами є голови правлінь АТ «Івано-Франківськгаз» і АТ «Сумигаз».

Теги: СБУ олігархи корабель росіяни

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