  1. Головна
  2. Відео
рус
    Відео

    У затриманих окупантів у ящику для боєприпасів виявили вкрадений телевізор (відео)

    Українські воїни не могли стримати сміх від побаченого - У затриманих окупантів у ящику для боєприпасів виявили вкрадений телевізор (відео)
    Українські воїни не могли стримати сміх від побаченого
    скріншот з відео

    Триває 14 день відкритої війни росії проти України

    «Друга армія світу», як себе любили називати росіяни, вкотре зганьбилася.

    Українські військові затримали чергову порцію окупантів і в їх ящиках для зброї знайшли... крадений телевізор.

    «Ось що возить з собою російська армія мародерів» сміється наш солдат на відео.

    Нагадаємо, у росії завершуються сили для агресії. Тому доводиться залучати ресурси, де це можливо. Зокрема, на окупованих територіях Донецької та Луганської областей

    «Першого числа йшов за продуктами. Забрали прямо з вулиці, відібрали паспорт та посадили в автобус» розповідає полонений, якого «мобілізували» у Алчевську.

    Теги: окупанти армія полон військові #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У затриманих окупантів у ящику для боєприпасів виявили вкрадений телевізор (відео)