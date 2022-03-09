У затриманих окупантів у ящику для боєприпасів виявили вкрадений телевізор (відео)

Українські воїни не могли стримати сміх від побаченого

Триває 14 день відкритої війни росії проти України

«Друга армія світу», як себе любили називати росіяни, вкотре зганьбилася.

Українські військові затримали чергову порцію окупантів і в їх ящиках для зброї знайшли... крадений телевізор.

«Ось що возить з собою російська армія мародерів» сміється наш солдат на відео.

Нагадаємо, у росії завершуються сили для агресії. Тому доводиться залучати ресурси, де це можливо. Зокрема, на окупованих територіях Донецької та Луганської областей

«Першого числа йшов за продуктами. Забрали прямо з вулиці, відібрали паспорт та посадили в автобус» розповідає полонений, якого «мобілізували» у Алчевську.