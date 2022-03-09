Жителі Мелітополя відмовились виконувати вказівки окупантів (відео)

Триває 14 день військової агресії росії проти України

Мешканці тимчасово окупованого Мелітополя вирішили показати, що вони українці, і що окупанти не мають над ними владу.

Під час протесту проти окупації на центральній площі, орагнізаторів події попередили, що кожен, хто вийде за периметр площі, може бути розстріляним. Тому організатори запропонували людям ходити колом по периметру дозволеної зони.

Але цю ідею ніхто не підтримав.

«Ми не вівці ходити колом по вказівці окупанта» сказала авторка відео, на якому видно, що ніхто з мешканців Мелітополя не залишився на місці.

«Ми гуляємо містом і ніхто нас не зупинив» додає жінка, в той час, як поруч натовп скандує «Разом нас багато, нас не подолати»

Нагадаємо, у Мелітополі на хвилях місцевого радіо окупанти звертаються до фермерів із закликами до співпраці із російською владою. Зокрема, вони закликають успішно провести посівну кампанію.

«Аграрії звільнених територій отримають допомогу у проведенні посівної кампанії, а також доступ на російський ринок збуту для своєї продукції», ідеться в повідомленні пропагандистів. Вони також повідомили, що добрива і паливо фермери зможуть закупити у Росії за пільговими цінами.