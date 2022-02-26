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    Російські окупанти мародерствують у Мелітополі (відео)

    Ворог не соромиться обкрадати все, до чого дотягнеться - Російські окупанти мародерствують у Мелітополі (відео)
    Ворог не соромиться обкрадати все, до чого дотягнеться
    скріншот з відео

    В українських містах загарбники грабують магазини

    Очевидці зняли на відео черговий злочин російських військ.

    Окупанти грабують магазини у Мелітополі. «Падло, пакети набрали», − коментує автор відео. «Криси», − додає жіночий голос, коментуючи момент, як окупанти з пакетами награбованого швидко тікають з місця злочину.

    Наразі військові Збройних сил України продовжують серйозні бої з російськими військами, тримаючи оборону Херсона, Миколаєва, Одеси та Маріуполя, при цьому ситуація залишається під нашим контролем.

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    Теги: окупанти військові злочин
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    Російські окупанти мародерствують у Мелітополі (відео)