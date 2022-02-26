Російські окупанти мародерствують у Мелітополі (відео)
Ворог не соромиться обкрадати все, до чого дотягнеться
скріншот з відео
В українських містах загарбники грабують магазини
Очевидці зняли на відео черговий злочин російських військ.
Окупанти грабують магазини у Мелітополі. «Падло, пакети набрали», − коментує автор відео. «Криси», − додає жіночий голос, коментуючи момент, як окупанти з пакетами награбованого швидко тікають з місця злочину.
Наразі військові Збройних сил України продовжують серйозні бої з російськими військами, тримаючи оборону Херсона, Миколаєва, Одеси та Маріуполя, при цьому ситуація залишається під нашим контролем.
Читайте також: