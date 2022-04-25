  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Ще один священник на Київщині попросився до ПЦУ (документ)

    документ
    Ще один священник на Київщині попросився до ПЦУ (документ)
    фото з відкритих джерел

    Священник Леонід Бачинський очолює церковну громаду у місті БІла Церква

    Настоятель храму святого апостола і євангеліста Луки, що у Білій Церкві, священник Леонід Бачинський звернувся до предстоятеля Української Православної Церкви Блаженішого Епіфанія з проханням прийняти його та усю церковну громаду до складу УПЦ. Про це йдеться у заяві ієрейя Бачинського.

    «Я ієрей Леонід Бачинський, настоятель храму святого апостола і євангеліста Луки м.Біла Церква київської області, прошу прийняти мене разом з усіє релігійною громадою до складу Української Православної церкви», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, священники Української православної церкви написали звернення до Святійшого Патріарха Константинопольського Варфоломія з проханням допомогти вирішити питання повної незалежності від Московського Патріархату.

    Як повідомлялося, священники РПЦ контролюють примусову депортацію українців в Росію та шпигують у Німеччині на користь Кремля. З даними, які стали доступні після хакерської атаки Anonimus на електронні скриньки представників російської церкви, ознайомилася журналістка Наталія Пахайчук та написала про це на особистій сторінці у Facebook.

    Читайте також:

    Теги: росія окупанти церква війна Київщина Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Ще один священник на Київщині попросився до ПЦУ (документ)