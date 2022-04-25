Ще один священник на Київщині попросився до ПЦУ (документ)

Священник Леонід Бачинський очолює церковну громаду у місті БІла Церква

Настоятель храму святого апостола і євангеліста Луки, що у Білій Церкві, священник Леонід Бачинський звернувся до предстоятеля Української Православної Церкви Блаженішого Епіфанія з проханням прийняти його та усю церковну громаду до складу УПЦ. Про це йдеться у заяві ієрейя Бачинського.

«Я ієрей Леонід Бачинський, настоятель храму святого апостола і євангеліста Луки м.Біла Церква київської області, прошу прийняти мене разом з усіє релігійною громадою до складу Української Православної церкви», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, священники Української православної церкви написали звернення до Святійшого Патріарха Константинопольського Варфоломія з проханням допомогти вирішити питання повної незалежності від Московського Патріархату.

Як повідомлялося, священники РПЦ контролюють примусову депортацію українців в Росію та шпигують у Німеччині на користь Кремля. З даними, які стали доступні після хакерської атаки Anonimus на електронні скриньки представників російської церкви, ознайомилася журналістка Наталія Пахайчук та написала про це на особистій сторінці у Facebook.