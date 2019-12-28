Справа Шеремета: мати та дружина Антоненка звернулися до Авакова



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Андрій Антоненко перебуває в ізоляторі тимчасово тримання в Києві

Рідні Антоненка просять главу МВС забезпечити їм зустріч із затриманим

Мати та дружина підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка звернулися до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з проханням забезпечити їм зустріч з ним.

Про це повідомляє «Громадське».

«Я бачу свого чоловіка тільки в залі суду. Без причин відмовляють в побаченні»,- сказала дружина Антоненка.

Наразі Антоненко перебуває в ізоляторі тимчасово тримання в Києві.

«Я прошу про можливість дати своїй дитині побачити свою дружину та дітей», - мати Антоненка.

У понеділок Апеляційний суд Києва залишив у силі запобіжний захід у вигляді арешту для Андрія Антоненка (Riffmsater), який є підозрюваним у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Ветеран бойових дій і музиканта Андрій Антоненко (Riffmaster), якого підозрюють в організації вбивства журналіста Павла Шеремета, подав позов до Печерського суду на президента Володимира Зеленського, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, генпрокурора Руслана Рябошапку та заступника глави Національної поліції Євгена Коваля. Усі вони були на брифінгу, де Антоненка назвали злочинцем.

Як повідомили раніше журналісти «Слідство.Інфо» у своєму розслідуванні, експертиза у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета містить висновки чотирьох експертів, які суперечать один одному і не містять однозначних висновків по фігурантам.

Тим часом Національна поліція заперечує інформацію про невідповідність результатів експертиз у справі про вбивство Павла Шеремета.

Нагадаємо, підозрюваного у причетності до вбивства Шеремета Андрія Антоненка арештували до 8 лютого 2020 року.

Також суд заарештував на два місяці волонтерку і лікаря Юлію Кузьменко.

Кузьменко, яку підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета, наполягала на публічному висвітлені цього процесу і висловила готовність пройти поліграф.

Також 13 грудня суд обрав запобіжний захід для військовослужбовця Яни Дугарь – цілодобовий домашній арешт. Вона буде під арештом до 08.02.2020 року. Суд зобов’язав її здати паспорти, а також утриматися від спілкування зі свідками.

За версією правоохоронців, на основі проведених експертиз, закладала вибухівку під авто Шеремета – Кузьменко, а допомагав їй – Антоненко.

Також слідство вважає основним мотивом убивства журналіста Павла Шеремета дестабілізацію соціально-політичної ситуації в країні.