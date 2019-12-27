Зеленський звільнив ексглаву СБУ Грицака в запас
Василь Грицак перебував на посаді глава СБУ з 2 липня 2015
Зеленський підписав указ про звільнення Грицака з військової служби
Президент Володимир Зеленський звільнив ексглаву СБУ Василя Грицака з військової служби в запас Служби безпеки України.
Про це йдеться в указі президента №963/2019.
«Звільнити генерала армії України Грицака Василя Сергійовича з військової служби в запас Служби безпеки України у зв'язку із проведенням організаційних заходів з правом носіння військової форми одягу», - йдеться у тексті указу.
Нагадаємо, Зеленський 29 серпня вніс проєкт постанови про звільнення Василя Грицака з посади голови Служби безпеки України, а також проєкт постанови про призначення на цю посаду Івана Баканова.
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