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    Зеленський звільнив ексглаву СБУ Грицака в запас

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    Василь Грицак перебував на посаді глава СБУ з 2 липня 2015 - Зеленський звільнив ексглаву СБУ Грицака в запас
    Василь Грицак перебував на посаді глава СБУ з 2 липня 2015

    Зеленський підписав указ про звільнення Грицака з військової служби

    Президент Володимир Зеленський звільнив ексглаву СБУ Василя Грицака з військової служби в запас Служби безпеки України.

    Про це йдеться в указі президента №963/2019.

    «Звільнити генерала армії України Грицака Василя Сергійовича з військової служби в запас Служби безпеки України у зв'язку із проведенням організаційних заходів з правом носіння військової форми одягу», - йдеться у тексті указу.

    Нагадаємо, Зеленський 29 серпня вніс проєкт постанови про звільнення Василя Грицака з посади голови Служби безпеки України, а також проєкт постанови про призначення на цю посаду Івана Баканова.

    Василь Грицак перебував на посаді глави СБУ з 2 липня 2015. Він подав рапорт про звільнення ще у травні, однак тоді Рада не проголосувала за це.
    Лише 29 серпня Верховна Рада підтримала постанову про звільнення Грицака з посади голови Служби безпеки України.
    До слова, раніше одіозний депутат Державної думи Російської Федерації Сергій Марков, відповідаючи на питання журналістів, чи може він назвати ТОП-5 «українських військових злочинців», заявив: «Глава Служби безпеки України Василь Грицак, керівник Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков, ексглава Генерального штабу ЗСУ Муженко, секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов, а Пашинський і Парубій - найвідповідальніші за терор 2014 року».
     Читайте також: Іван Баканов: СБУ – не Ватикан, не держава в державі, тут не буде окремих законів і обраних 

    СБУ ЗСУ Василь Грицак держава Володимир Зеленський Іван Баканов
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