Зеленський звільнив ексглаву СБУ Грицака в запас



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Василь Грицак перебував на посаді глава СБУ з 2 липня 2015

Зеленський підписав указ про звільнення Грицака з військової служби

Президент Володимир Зеленський звільнив ексглаву СБУ Василя Грицака з військової служби в запас Служби безпеки України.

Про це йдеться в указі президента №963/2019.

«Звільнити генерала армії України Грицака Василя Сергійовича з військової служби в запас Служби безпеки України у зв'язку із проведенням організаційних заходів з правом носіння військової форми одягу», - йдеться у тексті указу.

Нагадаємо, Зеленський 29 серпня вніс проєкт постанови про звільнення Василя Грицака з посади голови Служби безпеки України, а також проєкт постанови про призначення на цю посаду Івана Баканова.

Лише 29 серпня Верховна Рада підтримала постанову про звільнення Грицака з посади голови Служби безпеки України.