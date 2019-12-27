Президент звільнив начальника СБУ у Хмельницькій області



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сергій Харченко очолив хмельницьке СБУ за часів Петра Порошенка Фото: Уніан

Харченко обіймав посаду голови СБУ Хмельницької області з квітня 2016 року

Президент України Володимир Зеленський звільнив главу Служби безпеки України в Хмельницькій області Сергія Харченко.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Зазначається, що указ про звільнення №962/2019 підписаний 27 грудня.

«Звільнити Харченка Сергія Олександровича з посади начальника Управління Служби безпеки України у Хмельницькій області», - йдеться в указі.

Харченко обіймав посаду голови СБУ області з квітня 2016 року. Він був призначений п'ятим президентом України Петром Порошенком. Згідно з законом про люстрацію влади, він не підпадає під обмеження. До цього Харченко працював першим заступником начальника СБУ у Житомирській області.

Також Зеленський звільнив колишнього главу СБУ Василя Грицака з військової служби.