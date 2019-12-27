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    Політика

    Президент звільнив начальника СБУ у Хмельницькій області

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    <p>Сергій Харченко очолив хмельницьке СБУ за часів Петра Порошенка</p> - Президент звільнив начальника СБУ у Хмельницькій області

    Сергій Харченко очолив хмельницьке СБУ за часів Петра Порошенка

    Фото: Уніан

    Харченко обіймав посаду голови СБУ Хмельницької області з квітня 2016 року

    Президент України Володимир Зеленський звільнив главу Служби безпеки України в Хмельницькій області Сергія Харченко.

    Про це йдеться на сайті глави держави.

    Зазначається, що указ про звільнення №962/2019 підписаний 27 грудня.

    «Звільнити Харченка Сергія Олександровича з посади начальника Управління Служби безпеки України у Хмельницькій області», - йдеться в указі.

    Харченко обіймав посаду голови СБУ області з квітня 2016 року. Він був призначений п'ятим президентом України Петром Порошенком. Згідно з законом про люстрацію влади, він не підпадає під обмеження. До цього Харченко працював першим заступником начальника СБУ у Житомирській області.

    Також Зеленський звільнив колишнього главу СБУ Василя Грицака з військової служби.

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