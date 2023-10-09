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Теракт у селі Гроза: скільки людей зникло безвісти

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Теракт у селі Гроза: скільки людей зникло безвісти
5 жовтня росіяни вдарили по кафе-магазину у селі Гроза Куп’янського району
фото: glavcom.ua/ Олексій Мужчина

Кількість людей, яких вважають зниклими безвісти після російського удару по Харківщині збільшилася до п'яти

Кількість людей, яких вважають зниклими безвісти в селі Гроза на Харківщині після російського удару 5 жовтня збільшилася до п'яти. Про це повідомив керівник обласної поліції Володимир Тимошко.

Раніше було відомо про чотирьох зниклих, серед яких було двоє дітей.

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У селі Гроза досі триває ідентифікація тіл загиблих. Станом на ранок 9 жовтня вдалося ідентифікувати 49 тіл.

За останніми даними, від російського ракетного удару в селі Гроза загинули 52 людини, серед них – двоє дітей. Ще шість людей доставили в лікарню у важкому стані.

Нагадаємо, що 5 жовтня росіяни вдарили по кафе-магазину у селі Гроза Куп’янського району. Під час удару в кафе відбувався поминальний обід. Удар по селу Гроза став наймасованішим за кількістю загиблих у Харківській області з початку повномасштабного вторгнення терористів. Загинули близько 15% жителів населеного пункту.

До слова, внаслідок удару російською ракетою по селу Гроза в Харківській області загинуло 52 особи. На сільському цвинтарі з’явилося кільканадцять нових могил.

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Теги: окупанти теракт обстріл Харківщина село

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