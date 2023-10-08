Цвинтар у Грозі, де загинули 52 людей: з’явилися моторошні фото

Усього у селі проживало близько 300 людей: кожен шостий став жертвою атаки

Внаслідок удару російською ракетою по селу Гроза в Харківській області загинуло 52 особи. На сільському цвинтарі з’явилося кільканадцять нових могил. Світлини цвинтаря опублікувало «Радіо Свобода» та фотограф Ян Доброносов.

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Усього у селі проживало близько 300 людей: кожен шостий став жертвою атаки. Правоохоронці не виключають, що ракету умисне навели на будівлю кафе, де місцеві зібралися на помини за земляком-добровольцем.

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Нагадаємо, що 5 жовтня росіяни вдарили по кафе-магазину у селі Гроза Куп’янського району. Під час удару в кафе відбувався поминальний обід. Удар по селу Гроза став наймасованішим за кількістю загиблих у Харківській області з початку повномасштабного вторгнення терористів. Загинули близько 15% жителів населеного пункту.

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Пошукові роботи в селі Гроза Куп’янського району завершені. Від удару «Іскандером» загинула 51 людина, у тому числі восьмирічний хлопчик. Троє людей вважаються зниклими безвісти, а шестеро постраждалих перебувають у лікарні.

За словами речника Харківської обласної прокуратури Дмитра Чубенка, удар по кафе в Грозі росіяни могли здійснити, бо думали, що там перебувають українські військові.