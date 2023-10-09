Головна Світ Політика
search button user button menu button

Представник Росії в ООН заявив, що жителів села Гроза вбили українці (відео)

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Представник Росії в ООН заявив, що жителів села Гроза вбили українці (відео)
Російський представник звинуватив Україну у всіх ударах по гостиницям, гуртожиткам та магазинам
Фото: скріншот відео Суспільне

Небензя виправдовую черговий удар росіян по мирних громадянах 

Постійний представник Росії при ООН Василій Небензя назвав «законною ціллю» теракт з 52-ми загиблими у селі Гроза.

У своїй промові він заявив, що в момент удару в населеному пункті проходили похорони «одного з високопоставлених українських націоналістів». Небензя додав, що на них були присутні інші військові, що, за його словами, підтверджується знімками, зробленими одразу після трагедії.

«З такими ситуаціями стикалися вже не раз – заламували руки загиблим в результаті ударів по гостиницям, гуртожиткам, кафе, магазинам, після чого з’являлася велика кількість некрологів військових та іноземних найманців. Такий от випадковий збіг», – зазначив представник РФ.

Небензя додав, що, на його думку, так може бути і з селом Гроза.

Нагадаємо, що 5 жовтня росіяни вдарили по кафе-магазину у селі Гроза Куп’янського району. Під час удару в кафе відбувався поминальний обід. Удар по селу Гроза став наймасованішим за кількістю загиблих у Харківській області з початку повномасштабного вторгнення терористів.

Також ми писали, що внаслідок удару російською ракетою по селу Гроза в Харківській області загинуло 52 особи. На сільському цвинтарі з’явилося кільканадцять нових могил.

Читайте також: Телефони розриваються – а людей вже немає. Історії тих, чиї родичі загинули в Грозі
Теги: росія теракт ООН українці

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На Чемпіонат світу з боротьби збирається ще одна прихильниця війни
На Чемпіонат світу з боротьби збирається ще одна прихильниця війни
10 вересня, 10:58
Значна частина українців б’є на сполох через зникнення звичних послуг «Укрпошти» або суттєве погіршення їхньої якості
«Їдять тортики», «б'ються зонтиками» і «не носять газет». На що скаржаться клієнти «Укрпошти»
17 вересня, 08:00
За словами російських ЗМІ, Інна сильно переживала через мобілізацію і зізнавалася знайомим, що не хоче, щоб син йшов на війну
Втеча льотчика і крадіжка вертольота. Російські ЗМІ назвали жінку, яка організувала спецоперацію
18 вересня, 19:33
Ходять чутки, що Медведєв багато пиячить
Путін відправив Медведєва на лінію фронту
16 вересня, 06:33
Загострення в Карабасі: у Єревані відбулися сутички біля посольства РФ
Загострення в Карабасі: у Єревані відбулися сутички біля посольства РФ
20 вересня, 08:25
Генсек ООН Антоніу Гутерріш запевнив у підтримці України
ООН працює над відновленням зернової угоди – Гутерріш
21 вересня, 03:19
Окупантам Росія купуватиме протези та інвалідні візки
Кремль різко збільшить витрати бюджету на протези та візки
28 вересня, 11:26
Україна перенесла частину виробництва ракет за кордон – Данілов
Україна перенесла частину виробництва ракет за кордон – Данілов
29 вересня, 20:15
Архімандрит Гавриїл визнає: «Без згоди від РПЦ у жодному храму ми служити за кордоном як УПЦ (УПЦ МП) не можемо»
Італійська влада викрила московських попів, які дурять українських біженців закордоном
7 жовтня, 10:54

Політика

Парламентська асамблея НАТО ухвалила резолюцію щодо України
Парламентська асамблея НАТО ухвалила резолюцію щодо України
Росія знову скликає Радбез ООН через допомогу союзників Україні
Росія знову скликає Радбез ООН через допомогу союзників Україні
Представник Росії в ООН заявив, що жителів села Гроза вбили українці (відео)
Представник Росії в ООН заявив, що жителів села Гроза вбили українці (відео)
Близький до Путіна олігарх втік із Британії
Близький до Путіна олігарх втік із Британії
Нетаньяху пообіцяв ХАМАСу важкі та жахливі часи
Нетаньяху пообіцяв ХАМАСу важкі та жахливі часи
Нетаньяху пообіцяв ХАМАСу важкі та жахливі часи
Нетаньяху пообіцяв ХАМАСу важкі та жахливі часи

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
21K
Патріотка чи ватниця? Колега Ніни Матвієнко розказав про «світоглядну хворобу» співачки
17K
Лавров звинуватив Україну в постачанні зброї бойовикам ХАМАС
16K
Росія стягує до лінії фронту рідкісні «Гради»
12K
Палестинці. Чи є така нація?
11K
Заборона Московської церкви. СБУ пропонує депутатам надійне рішення (документ)
7695
Єдиний можливий сценарій продовження війни для окупантів

Новини

Глава Аудиторської служби: Перевірки не перешкоджають роботі оборонних підприємств
Сьогодні, 14:48
КБ «ЛУЧ» просить уряд підтримати оборонно-промисловий комплекс України
Сьогодні, 12:52
Українські воїни відбили десятки ворожих атак на п’ятьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 06:59
Авіаудари по Сектору Гази й екстрене засідання Радбезу ООН: головне за ніч
Сьогодні, 06:35
Мінлива хмарність та перші заморозки: прогноз погоди на 9 жовтня
Сьогодні, 04:00
9 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00

Прес-релізи

Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
4 жовтня, 13:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту