Представник Росії в ООН заявив, що жителів села Гроза вбили українці (відео)

Російський представник звинуватив Україну у всіх ударах по гостиницям, гуртожиткам та магазинам

Небензя виправдовую черговий удар росіян по мирних громадянах

Постійний представник Росії при ООН Василій Небензя назвав «законною ціллю» теракт з 52-ми загиблими у селі Гроза.

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У своїй промові він заявив, що в момент удару в населеному пункті проходили похорони «одного з високопоставлених українських націоналістів». Небензя додав, що на них були присутні інші військові, що, за його словами, підтверджується знімками, зробленими одразу після трагедії.

«З такими ситуаціями стикалися вже не раз – заламували руки загиблим в результаті ударів по гостиницям, гуртожиткам, кафе, магазинам, після чого з’являлася велика кількість некрологів військових та іноземних найманців. Такий от випадковий збіг», – зазначив представник РФ.

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Небензя додав, що, на його думку, так може бути і з селом Гроза.

Нагадаємо, що 5 жовтня росіяни вдарили по кафе-магазину у селі Гроза Куп’янського району. Під час удару в кафе відбувався поминальний обід. Удар по селу Гроза став наймасованішим за кількістю загиблих у Харківській області з початку повномасштабного вторгнення терористів.

Також ми писали, що внаслідок удару російською ракетою по селу Гроза в Харківській області загинуло 52 особи. На сільському цвинтарі з’явилося кільканадцять нових могил.