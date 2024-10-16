СБУ затримала посадовця «Укренерго», який виправдовував збройну агресію РФ

Фігурантом справи є керівник департаменту безпеки «Укренерго». Він відповідав за охорону стратегічно важливих об'єктів Об'єднаної енергосистеми України

Служба безпеки України затримала посадовця Національної енергетичної компанії «Укренерго, який виправдовував збройну агресію Росії, а також «зливав» інформацію про наслідки російських атак по українських енергооб'єктах. Про це повідомляє СБУ в середу, 16 жовтня.

Зазначається, що фігурантом є керівник департаменту безпеки «Укренерго». Він відповідав за охорону стратегічно важливих об'єктів Об'єднаної енергосистеми України.

Як повідомляє українська спецслужба, посадовець виправдовував воєнні злочини російських окупантів, зокрема повітряні атаки на цивільну інфраструктуру України. Окрім цього, він «зливав» своїм приятелям інформацію про наслідки ракетно-дронових ударів РФ по українських енергооб'єктах.

Фігурант також ставив під сумнів існування України, вихваляв кремлівський режим та висловлював бажання масового вбивства українців, повідомляють у СБУ.

Зазначається, що мовно-лінгвістична експертиза підтвердила протиправну діяльність посадовця на користь Росії.

Правоохоронці опублікували кілька фрагментів його розмов.

«С*ка, як я ненавиджу цих у***ків, х*хлів, б**дь. Я, с*ка, всіма фібрами душі їх ненавиджу. Ще трохи і я буду ху***ти всіх їх», – казав посадовець своїм знайомим.

Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 436−2 ККУ (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників, вчинені службовою особою). Фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

В «Укренерго» заявили, що з 14 жовтня посадовця відсторонили від виконання обов’язків. У компанії зазначили, що забезпечують максимальну співпрацю зі слідством. Там також повідомили, що створили внутрішню комісію, яка проводить службову перевірку.

«Будь-які прояви виправдовування російської агресії для колективу Укренерго є неприйнятними. Особливо, з урахуванням того, що від атак окупантів на робочих місцях загинули дев’ять наших співробітників, а ще 11 – полягли на фронті, зі зброєю в руках», – йдеться у заяві компанії