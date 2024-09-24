Голова ВАКС відмовилася слухати справу експрокура Жученка по суті: сама собі заявила відвід

Сторона обвинувачення підтримала суддю, яка не захотіла слухати справу

Голова Вищого антикорупційного суду Віра Михайленко на старті судового розгляду провадження за підозрою експрокурора Одеської області Олега Жученка, заявила про самовідвід. Про це свідчать дані з порталу Судової влади та Реєстру судових рішень.

Так, перше засідання у проваджені НАБУ проти Жученка було призначено ВАКСом на 10 вересня. І суддею, що мала б слухати справу, шляхом авторозподілу була визначена голова Суду Віра Михайленко.

Та 9 вересня, Михайленко заявила про самовідвід, йдеться в ухвалі ВАКСу.

Серед підстав самовідводу Михайленко вказала, що вона у рамках іншого провадження, з якого у подальшому був виділений в окрему справу епізод стосовно Жученка, у якості слідчого судді розглядала скарги щодо неповернення вилученого майна.

«...приймала участь на стадії досудового розслідування під час розгляду скарги у неповерненні тимчасово вилученого майна під час обшуку в рамках кримінального провадження № 42017000000001097 від 10.04.2017, з якого виділені матеріали кримінального провадження № 52023000000000320 від 19.07.2023», – йдеться в ухвалі.

Згадане провадження № 42017000000001097 – це так звана велика «Одеська справа НАБУ», за обвинуваченням Труханова, Галантерника та інших, з якого, за рішенням САП справу Жученка виключили ще у 2023 році та виокремили її в окреме провадження № 52023000000000320.

Сам Жученко та його захисники під час засідання з розгляду заяви Михайленко про самовідвід – заперечували. Вони вказали, що не мають сумнівів в об'єктивності судді. Крім того, «слідча суддя не досліджували майно та не оцінювала його як доказ», коли розглядала раніше скарги у проваджені Труханова-Галантерника. Тобто йшлося про те, що насправді Михайленко не мала перешкод у слуханні провадження Жученка по суті.

Водночас прокурор САП під час вказаного засідання не заперечувала проти задоволення заяви про самовідвід головуючої судді.

Така ситуація взагалі чи не вперше спостерігається у ВАКС, коли відводу суді вимагає не захист підозрюваного, а сама суддя, у чому її ще й підтримує сторона обвинувачення.

ВАКС задовольнив заяву Михайленко про самовідвід. І мав одразу передати справу Жученка до відділу забезпечення функціонування автоматизованої системи та електронного суду. До цього часу із невідомих причин цього так і не сталося.

Водночас тривале визначення з суддею, за прикладом багатьох інших скандальних проваджень, часто може свідчити про підбір «правильного судді».

Раніше, як відомо, ВАКС закрив один з епізодів справи НАБУ стосовно одеського експрокурора Жученко.

Нагадаємо, раніше НАБУ закидало Жученко, що той будучи прокурором області взамін на право забудови земельної ділянки отримав від компанії-забудовинка 48 готових квартир, які усі були згодом передані співробітникам Одеської обласної прокуратури.

Згодом до цих звинувачень додалася ще одна обставина. Слідство стверджувало, що Жученко нібито й сам отримав квартиру від компанії-забудовинка «у якості неправомірної вигоди». Водночас ця квартира, як згодом виявилося була службовою. Тож спосіб набуття права на проживання у ній був відкритим та зафіксований у рішеннях колективного органу – житлово-побутової комісії прокуратури. Й до цього часу жоден з представників цієї комісії у провадженні НАБУ ніколи не фігурував.

Сам Жученко завжди заперечував свою винуватість та пов'язував спроби кримінального переслідування з конфліктом, що виник у нього з колишнім губернатором Одеської області Михайлом Саакашвілі.