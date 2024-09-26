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У Києві затримано агента ФСБ, який шпигував за Силами оборони

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У Києві затримано агента ФСБ, який шпигував за Силами оборони
Діяльність ворожої групи координував кадровий співробітник військової контррозвідки ФСБ
фото: пресслужба СБУ

Один із фігурантів виконував ворожі завдання, видаючи себе за колишнього правоохоронця

У Києві, Харкові та Чернігові агентурна група ФСБ , яка розвідувала локації Сил оборони. Вони діяли окремо один від одного, але замикалися на одного куратора з РФ.  Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За інформацією силового відомства, усі затримані потрапили «на гачок» російської спецслужби через Телеграм-канали, де шукали швидкого заробітку. 

Один із фігурантів виконував ворожі завдання, видаючи себе за колишнього правоохоронця. У разі перевірки документів він показував фейкове ветеранське посвідчення.

В обмін на гроші окупанти відправили агентів обходити місцевість та приховано фотографувати розташування особового складу та військової техніки Сил оборони.

Так, у Києві та Чернігові загарбників найбільше цікавили місця дислокації прикордонних загонів та пунктів управління ЗСУ. У Харкові один з фігурантів відслідковував координати укріпрайонів українських військ, які залучені до оборони обласного центру.

Діяльність ворожої групи координував кадровий співробітник військової контррозвідки ФСБ. Його особу та інші персональні дані вже встановлено.

У результаті спецоперації всіх трьох агентів затримали «на гарячому», коли вони проводили дорозвідку поблизу військових об’єктів.

Слідчі СБУ повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала ще одного агента РФ у Харкові. Ним виявився нещодавно мобілізований 45-річний мешканець міста, якого у серпні цього року дистанційно завербувала російська воєнна розвідка. 

Теги: окупанти гроші державна зрада зрада СБУ

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