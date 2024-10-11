Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві затримано тік-токера, який закликав силою скинути законну владу в Україні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У Києві затримано тік-токера, який закликав силою скинути законну владу в Україні
Прибічник російського агресора заперечував тимчасову окупацію частини території України, у тому числі Кримського півострова
фото: пресслужба прокуратури

Чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна

Прокуратура АР Крим та міста Севастополя спільно з правоохоронцями автономії у Києві затримала громадянина України, який підтримує державу-агресора. Про це інформує пресслужба прокуратури.

Зловмиснику повідомлено про підозру в розповсюдженні матеріалів із закликами до насильницької зміни державної влади та запереченні тимчасової окупації частини території України з використанням медіа.

35-річний киянин, підтримуючи збройну агресію РФ проти України та мав на меті схилити інших громадян до своєї проросійської позиції, створив та вів декілька акаунтів у соціальній мережі «TikTok».

У 2023-2024 роках підозрюваний неодноразово поширював через них відеоматеріали, у яких закликав до насильницької зміни чинної української влади, а саме Президента та представників Верховної Ради України.

Прибічник російського агресора заперечував тимчасову окупацію частини території України, у тому числі Кримського півострова.

За клопотанням прокуратури автономії підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося, що у Києві було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави провокатору і по сумісництву вчителя музики, який насміхався над загиблими Героями на Майдані Незалежності та чекав на окупацію Києва.  Столичний вчитель музики проводив приватні заняття, а потім записував провокативні відео та публікував проросійські фейки.

Теги: TikTok державна зрада СБУ Крим окупація

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Партизани знищують військову техніку окупантів
Як діє українське підпілля в окупації: деталі від ГУР
28 вересня, 15:12
Маріупольські діти підірвалися на боєприпасі
В окупованому Маріуполі пʼятеро дітей підірвалися на боєприпасі (фото)
27 вересня, 11:12
Народні дружини створюють в пам’ять про СРСР
Росія створює народні дружини на Луганщині: яка мета
27 вересня, 08:10
Ярослав Мельник заявив, що сталося повернення територій, які були втрачені з проголошенням незалежності України у 1991 році
Герой України пояснив, чому Курська операція пішла на користь ЗСУ
25 вересня, 07:30
Росіяни вивозять унікальні памʼятки половецького періоду
Окупанти розграбовують заповідник «Камʼяні Могили» (відео)
23 вересня, 15:22
За даними СБУ, ще на початку повномасштабного вторгнення РФ зловмисники готувалися до силового захоплення держустанов на Одещині
Готували захоплення Одеси: правоохоронці знешкодили групу воєнної розвідки РФ
23 вересня, 10:40
П’ятьом затриманим посадовцям проєктного інституту повідомлено про підозру
Керівний склад провідного проєктного інституту Києва викрито на співпраці з РФ
19 вересня, 13:45
ДБР завершило розслідування держзради Дубінського
Справа Дубінського: оприлюднені результати розслідування
16 вересня, 12:09
Гроші, які їм обіцяли за роботу, виконавці здебільшого не отримували
Поліція Києва та СБУ затримали пʼятьох молодиків за підпали військових автівок у столиці (відео)
12 вересня, 16:43

Новини

У Києві затримано тік-токера, який закликав силою скинути законну владу в Україні
У Києві затримано тік-токера, який закликав силою скинути законну владу в Україні
У центрі Києва розлючений водій, який порушив правила, напав на інспекторку (відео)
У центрі Києва розлючений водій, який порушив правила, напав на інспекторку (відео)
Повітряна тривога на Київщині тривала вісім годин: скільки «Шахедів» вдалося збити
Повітряна тривога на Київщині тривала вісім годин: скільки «Шахедів» вдалося збити
Київська кільцева електричка змінює розклад руху
Київська кільцева електричка змінює розклад руху
На вихідних низка столичних автобусів і тролейбусів курсуватиме зі змінами руху
На вихідних низка столичних автобусів і тролейбусів курсуватиме зі змінами руху
Чани, сауни, намети. Гендиректор ВДНГ розповів, на що перетворить лісову зону
Чани, сауни, намети. Гендиректор ВДНГ розповів, на що перетворить лісову зону

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
249K
Недоторканні долари. Вінницький суд відмовився арештовувати майно, вилучене у справі голови МСЕК
243K
Аналітики DeepState повідомили погані новини із Курської області
189K
Суддя, що скоїла п'яну ДТП, мобілізувалася до війська та знову втрапила в халепу
111K
Реакція американців на допомогу США Україні змінилась
74K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 жовтня: ситуація на фронті
29K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 жовтня 2024

Новини

Нардеп «Слуги народу»: Рада має дати старт будівництву третього і четвертого блоків ХАЕС
Сьогодні, 11:28
Росіяни просунулись на Курщині, в Феодосії продовжує горіти нафтобаза: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Повітряна тривога в Києві тривала більше трьох годин
Сьогодні, 06:30
Мінлива хмарність і дощі у західних регіонах: прогноз погоди на 11 жовтня
Сьогодні, 06:00
11 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Втрата Агрегатного заводу у Вовчанську, таємне спілкування Трампа та Путіна та ураган у США: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua