У Києві затримано тік-токера, який закликав силою скинути законну владу в Україні
Чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна
Прокуратура АР Крим та міста Севастополя спільно з правоохоронцями автономії у Києві затримала громадянина України, який підтримує державу-агресора. Про це інформує пресслужба прокуратури.
Зловмиснику повідомлено про підозру в розповсюдженні матеріалів із закликами до насильницької зміни державної влади та запереченні тимчасової окупації частини території України з використанням медіа.
35-річний киянин, підтримуючи збройну агресію РФ проти України та мав на меті схилити інших громадян до своєї проросійської позиції, створив та вів декілька акаунтів у соціальній мережі «TikTok».
У 2023-2024 роках підозрюваний неодноразово поширював через них відеоматеріали, у яких закликав до насильницької зміни чинної української влади, а саме Президента та представників Верховної Ради України.
Прибічник російського агресора заперечував тимчасову окупацію частини території України, у тому числі Кримського півострова.
За клопотанням прокуратури автономії підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Раніше повідомлялося, що у Києві було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави провокатору і по сумісництву вчителя музики, який насміхався над загиблими Героями на Майдані Незалежності та чекав на окупацію Києва. Столичний вчитель музики проводив приватні заняття, а потім записував провокативні відео та публікував проросійські фейки.
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