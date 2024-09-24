Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Відключення світла: як діятимуть графіки 25 вересня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Відключення світла: як діятимуть графіки 25 вересня
У всіх регіонах України упродовж доби 25 вересня не прогнозується відключення світла
фото: glavcom.ua

Енергетики закликають українців споживати електроенергію ощадливо

Завтра, 25 вересня, заходи обмеження споживання електроенергії не плануються. Про це повідомляє «Укренерго».

«Будь ласка, ощадливо споживайте електроенергію з 16:00 до 22:00. За можливості, перенесіть користування потужними електроприладами на денні години – з 10:00 до 16:00», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в уряді чиновники заявляють, що до кінця жовтня та в листопаді проблем із енергопостачанням в Україні не буде. Також вони висловлюють надію, що цьогорічна зима пройде також майже без відключень, як і минулого року.

Як повідомлялося, у зв'язку зі скасуванням графіків погодинних відключень із 9 вересня в Україні зростає рівень споживання електроенергії.

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури розпочало будівництво третього рівня пасивного захисту на підстанціях НЕК «Укренерго», але міжнародні партнери не бачать доцільності фінансування такого дорогого проєкту до проведення випробувань цієї технології. Раніше колишній голова «Укренерго» Володимир Кудрицький повідомляв, що енергетичні об’єкти України матимуть три рівні захисту у вигляді інженерних укріплень на випадок російських атак. 

Крім того, Єврокомісія працює над збільшенням максимального обсягу постачання електроенергії в Україну. Країни G7 та інші партнери від початку повномасштабного вторгнення Росії зібрали понад $4 млрд на відновлення енергетичної інфраструктури України.

До слова, місія ООН з моніторингу дотримання прав людини в Україні (ММПЛУ) прогнозує, що цієї зими українцям слід очікувати відключення електроенергії тривалістю від чотирьох до 18 години на добу.

Читайте також:

Теги: відключення світла електроенергія енергетика Укренерго

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У всіх регіонах України упродовж доби 24 вересня не прогнозується відключення світла
Відключення світла: як діятимуть графіки 24 вересня
Вчора, 18:37
За словами експерта, раніше на електронергію тримали певний рівень ціни, але стало зрозуміло, що компанії опиняються у ще більших боргах
Борги в енергетиці можуть призвести до погіршення ситуації в галузі – ексзаступник міністра
21 вересня, 15:08
Минулого тижня енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло в домівки понад 364 тисяч родин у 235 населених пунктах
За день енергетики повернули світло 10 населеним пунктам після ворожих атак – ДТЕК
20 вересня, 19:00
В деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, ремонтні бригади ДТЕК повертали світло вже десятки разів
Порушення електропостачання через обстріли. ДТЕК відзвітував за минулу добу
8 вересня, 18:37
Наслідки ворожої атаки на Львів, 4 вересня 2024 р.
«Укрзалізниця» заявила про знеструмлення на Львівщині: як курсують потяги
4 вересня, 08:12
Українські фахівці поки не можуть оглянути місце пошкодження і розпочати ремонт лінії, адже існує реальна загроза повторного обстрілу ділянки російськими військами
Окупанти пошкодили лінію електропостачання ЗАЕС: «Енергоатом» назвав ризики
3 вересня, 09:58
Наглядова рада «Укренерго» звільнила голову правління Кудрицького
Наглядова рада «Укренерго» звільнила голову правління Кудрицького
2 вересня, 22:35
Під час екстрених відключень світла планові графіки не діють
Відключення світла: «Укренерго» змінило графіки
30 серпня, 11:48
Галущенко порадив українцям встановлювати сонячні панелі
Що купити до оселі, щоб легше перебути зиму: поради від міністра енергетики
24 серпня, 19:19

Події в Україні

Обстріл Харкова: влада розповіла про стан постраждалих
Обстріл Харкова: влада розповіла про стан постраждалих
Відключення світла: як діятимуть графіки 25 вересня
Відключення світла: як діятимуть графіки 25 вересня
Митники попередили про можливі затримки на кордоні з Молдовою
Митники попередили про можливі затримки на кордоні з Молдовою
Білорусь порушила повітряний простір України? Заява Повітряних сил
Білорусь порушила повітряний простір України? Заява Повітряних сил
Масована атака на Харків: скільки людей жило у найпостраждалішому підʼїзді будинку
Масована атака на Харків: скільки людей жило у найпостраждалішому підʼїзді будинку
Масований обстріл Харкова КАБами: є загиблі та поранені (оновлюється)
Масований обстріл Харкова КАБами: є загиблі та поранені (оновлюється)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
63K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 вересня: ситуація на фронті
51K
Китай закликав країни відмовитися від «закону джунглів»
28K
Вибух ядерної російської ракети «Сармат»: коментар Кремля
25K
Відключення світла: як діятимуть графіки 24 вересня
25K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 вересня 2024
24K
Прогноз магнітних бур на 23-25 вересня: якою буде сонячна активність

Новини

Місія МАГАТЕ на Курській АЕС: Голова ядерного агентства ООН заявив про терміни перебування
Сьогодні, 07:45
Зустріч Зеленського із світовими лідерами та різкі заяви Трампа: головне за ніч
Сьогодні, 07:13
«Ми ближче до миру, ніж ми думаємо», – Зеленський про швидке закінчення війни
Сьогодні, 06:31
Трамп не дуже ввічливо охарактеризував Зеленського під час виступу
Сьогодні, 06:04
20 років легендарному «замаху»: де зараз активіст, який кинув яйцем у Януковича
Сьогодні, 05:41
Кремль не хоче миру, а тільки капітуляції України – Інститут вивчення війни
Сьогодні, 05:22

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua