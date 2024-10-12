В Одесі викрито лікарів, які організували «сімейний бізнес» на ухилянтах

За скоєні злочини медикам загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна

Обвинуваченими у справі проходять 44-річний завідувач одного з відділень Одеської психіатричної лікарні та його 66-річний батько

Слідчі разом з поліцейськими викрили двох лікарів Одеської психіатричної лікарні, які створили прибутковий «бізнес» на ухилянтах. Наразі слідство завершено, обвинувальний акт скеровано до суду. Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Обвинуваченими у справі проходять 44-річний завідувач одного з відділень Одеської психіатричної лікарні та його 66-річний батько, який працював в тому ж відділенні лікарем-ординатором. Батька та сина звинувачують у тому, що вони за хабарі «діагностували» у військовозобов'язаних чоловіків різні психічні захворювання.

«У ході досудового розслідування поліцейські встановили, що син та батько налагодили «бізнес» на чоловіках, які за віком підлягають мобілізації, але не бажають служити в армії. Родичі за грошову винагороду видавали «клієнтам» лікарські висновки щодо психічних захворювань для уникнення призову на військову службу, а також довідки про стаціонарне лікування в психіатричній лікарні для пред’явлення працівникам ТЦК», – розповіли у поліції.

Правоохоронці затримали зловмисників «на гарячому» під час отримання від чергового «пацієнта» $1000 за довідку про стаціонарне лікування та рецепт на ліки проти психічних розладів. Також учасники оборудки домовились, що після «лікування у стаціонарі» клієнт отримає висновок про психічне захворювання, на яке він нібито страждає, який коштуватиме йому ще $3000.

Поліцейські затримали обох лікарів у процесуальному порядку. Під час обшуків у їхніх робочих кабінетах та за місцем проживання слідчі вилучили гроші та інші докази неправомірної діяльності.

Фігурантам суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 241 тис. 920 грн, яким вони скористалися. Водночас за клопотанням прокуратури, суд відсторонив обвинувачених від роботи у лікарні.

За скоєні злочини (з ч. 3 ст. 368 ККУ) медикам загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна та позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Як повідомляв «Главком», керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяну Крупу та її сина – начальника обласного Пенсійного фонду Олександра Крупу викрито на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн.

Очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, коментуючи ситуацію з викриттям Крупи, заявив, що його вражають масштаби цинізму.

7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяні Крупі. Її відправили під варту на 60 діб (до 3 грудня) із можливістю внесення застави розміром в понад 500 млн грн.

Також «Слуга народу» запустила процедуру імперативного мандата щодо керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи.