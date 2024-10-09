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НКРЕКП долучить інвесторів до вирішення боргових проблем зеленої енергетики

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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НКРЕКП долучить інвесторів до вирішення боргових проблем зеленої енергетики
На думку інвесторів, держава має пріоритезувати розвиток зеленої енергетики України
фото: Depositphotos

НКРЕКП посилить увагу до боргових проблем перед інвесторами в зелену енергетику

Національна комісія з питань енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) посилить свою діяльність у вирішенні проблем, зокрема боргових, які існують перед інвесторами у відновлювану енергетику України, йдеться на сайті комісії. 

Згідно з повідомленням, 4 жовтня НКРЕКП провела робочу нараду з представниками сектору відновлюваної енергетики, асоціаціями та керівництвом Міненерго і державних енергетичних компаній.

Зокрема, учасники обговорили проблеми щодо проведення своєчасних та у повному обсязі розрахунків за електроенергію з виробниками ВДЕ та можливості перегляду тарифу на послуги з передачі електроенергії НЕК «Укренерго» для фінансування потреб «зеленої» генерації.

Також дискусія відбулась щодо питань про відповідальність виробників ВДЕ за небаланси на ринку, механізмів відшкодування вартості послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електроенергії з ВДЕ, застосування ринкових механізмів стимулювання сфери ВДЕ, а також запровадження гарантій походження електроенергії з ВДЕ в Україні та їх визнання за кордоном.

Як зазначається, для продовження ефективної роботи та налагодження дієвого діалогу з виробниками ВДЕ очільник комісії Юрій Власенко запропонував створити робочу групу на базі НКРЕКП, до складу якої увійшли б по одному представнику від кожної галузевої асоціації ВДЕ, Міністерства енергетики, «Укренерго» та ДП «Гарантований покупець».

«Функціонування такої робочої групи дозволить забезпечити оперативний розгляд та обговорення усіх актуальних питань, що виникатимуть в процесі врегулювання проблем виробників ВДЕ», – підкреслили в НКРЕКП.

Як повідомлялося, борг ДП «Гарантований покупець» перед ВДЕ складає близько 35,8 млрд грн.

На думку інвесторів, держава має пріоритезувати розвиток зеленої енергетики України конкретними рішеннями та діями, які стимулюватимуть інвесторів вкладати кошти в цю галузь, будувати нові електростанції та зменшувати дефіцит потужностей в енергосистемі України.

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Теги: НКРЕКП Міненерго держава фінансування послуги Укренерго

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