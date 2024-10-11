Дубінського та його спільників судитимуть за держзраду

Наразі народний депутат знаходиться під вартою

Справу народного депутата України Олександра Дубінського та його спільників, які вчинили держзраду у складі злочинної організації, передано до суду. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

«За процесуального керівництва Офісу Генпрокурора направлено до суду обвинувальний акт стосовно пʼяти учасників злочинної організації – народного депутата України, народного депутата України III-IX скликань, експрокурора та двох керівників головного управління генштабу ЗС РФ», – йдеться у повідомленні.

Судячи з обставин справи, йдеться про Олександра Дубінського (позивний «Буратіно»), екснардепа Андрія Деркача та експрокурора Костянтина Кулика (позивний «Птичка»).

Наразі, за інформацією правоохоронців, народний депутат знаходиться під вартою. Екснардеп та колишній прокурор напередодні повномасштабного вторгнення РФ втекли за кордон, де переховуються від правосуддя.

Нагадаємо, що раніше працівники ДБР та СБУ викрили новий факт сприяння народним депутатом Олександром Дубінським та його помічником у незаконному перетині кордону іншій особі.

Згодом Державне бюро розслідувань (ДБР) завершило розслідування щодо народного депутата України Олександра Дубінського та його спільників, які вчинили держзраду у складі злочинної організації.