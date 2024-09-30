Київський прокурор вкрав з речдоків 4 млн і перестав виходити на роботу

Правоохоронці затримали прокурора-зловмисника

Співробітники Державного бюро розслідувань завершили досудове слідство у справі київського районного прокурора, який привласнив понад чотири мільйони гривень, вилучені під час обшуків та слідчих дій. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

За інформацією правоохоронців, обвинувачення вже передали до суду. Минулого серпня прокурор контролював розслідування щодо приватної компанії. Під час обшуків він вилучив у підприємця 4 мільйони 242 тисячі гривень у різних валютах, але замість того, щоб передати гроші на зберігання, забрав їх собі.

«Після цього він перестав ходити на роботу та не з’являвся за адресою, вказаною як фактичне місце проживання», – зауважили в ДБР.

Прокурора звинувачують у зловживанні службовим становищем при заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України). Наразі фігурант звільнений з органів прокуратури. За цей злочин експрокурору загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 15 років. Варто наголосити, що процесуальне керівництво здійснює Офіс генерального прокурора.

Нагадаємо, правоохоронці виявили нове мaйно родичів обвинувачених у державній зраді екснардепів Віктора Медведчука та Тараса Козака.

До слова, народний депутат України IX скликання від забороненої партії ОПЗЖ Нестор Шуфрич, якого звинувачують у державній зраді і який нещодавно переніс операцію з видалення двох гриж, написав заяву в ДБР на слідчих через те, що, як він заявив, у СІЗО йому 8 місяців не давали дозвіл на медичні маніпуляції.

Нагадаємо, раніше Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому співвласнику ПриватБанку Геннадію Боголюбову.