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СБУ заявила про нові злочини депутата Одеської облради та його дружини

Ростислав Вонс
glavcom.ua
СБУ заявила про нові злочини депутата Одеської облради та його дружини
Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі
фото: СБУ

За даними слідства, депутат Одеської облради та його дружина привласнювали бюджетні кошти протягом 2017-2021 років

Служба безпеки задокументувала нові корупційні злочини депутата Одеської облради та його дружини, яких раніше вже було викрито на рейдерському захопленні землі в регіоні. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

«Наразі встановлено факти привласнення ними бюджетних коштів, виділених на ремонт і будівництво об’єктів комунальної та соціальної інфраструктури протягом 2017-2021 років. Зокрема, це підряди на будівництво дитячого садка та встановлення вуличного освітлення в 11 населених пунктах Одеської області. За весь період фігуранти завдали збитків державі на понад 24 млн грн», – йдеться в повідомленні.

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СБУ задокументувала нові корупційні злочини депутата Одеської облради та його дружини
фото: СБУ

За даними слідства, фігуранти діяли у складі організованої злочинної групи, залучивши до неї директора підконтрольної будівельної компанії та голів селищних рад. Депутат із дружиною координували укладання договорів між сільрадами і підрядною організацією. Остання отримувала кошти, передбачені бюджетом на реалізацію проєктів.

При цьому організатори оборудки штучно завищували вартість та обсяги ремонтно-будівельних робіт, а отриману «різницю» виводили у тінь та розподіляли між собою.

На підставі зібраних доказів дружині депутата, директору підрядника та голові сільради повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією);
  • ч. 1, 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів);
  • ч. 1 ст. 366 (службове підроблення);
  • ч. 5 ст. 191 (привласнення майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою).

Вирішується питання щодо притягнення до кримінальної відповідальності депутата облради, який організував злочинну схему, та голів сільрад, що були залучені в оборудці.

Триває розслідування, щоб встановити всі обставини злочину і притягнути винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі.

Зазначимо, що раніше Служба безпеки зібрала доказову базу на одного з депутатів Одеської обласної ради та його дружину, які причетні до рейдерського захоплення державного майна. Як зазначає відомство фігуранти намагались заволодіти приміщеннями АТ «Укрпошта» поблизу прибережної захисної смуги в селищі Затока та незаконно відчужити землі сільгосппризначення загальною площею майже 280 га. При чому діяли у складі організованої злочинної групи.

Також народний депутат Олексій Гончаренко заявляв, що правоохоронці в Одесі затримали депутата обласної ради від партії «Європейська солідарність» Миколу Деревʼянка та його дружину, яка є родичкою парламентаря. Політик пов’язує затримання своє троюрідної сестри зі своєю політичною діяльністю.

Нагадаємо, багато хто з конкурсантів на посади у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП) має проблеми з наркотиками. Хтось вживав їх раніше, а хтось вживає і досі.

До слова, Служба безпеки України повідомила нову підозру блогеру Анатолію Шарію, який, як стверджують у спецслужбі, допомагав ФСБ робити підставні відео з допитів українських полонених.

Теги: СБУ депутат Одеса

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