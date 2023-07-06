СБУ заявила про нові злочини депутата Одеської облради та його дружини

За даними слідства, депутат Одеської облради та його дружина привласнювали бюджетні кошти протягом 2017-2021 років

Служба безпеки задокументувала нові корупційні злочини депутата Одеської облради та його дружини, яких раніше вже було викрито на рейдерському захопленні землі в регіоні. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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«Наразі встановлено факти привласнення ними бюджетних коштів, виділених на ремонт і будівництво об’єктів комунальної та соціальної інфраструктури протягом 2017-2021 років. Зокрема, це підряди на будівництво дитячого садка та встановлення вуличного освітлення в 11 населених пунктах Одеської області. За весь період фігуранти завдали збитків державі на понад 24 млн грн», – йдеться в повідомленні.

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СБУ задокументувала нові корупційні злочини депутата Одеської облради та його дружини фото: СБУ

За даними слідства, фігуранти діяли у складі організованої злочинної групи, залучивши до неї директора підконтрольної будівельної компанії та голів селищних рад. Депутат із дружиною координували укладання договорів між сільрадами і підрядною організацією. Остання отримувала кошти, передбачені бюджетом на реалізацію проєктів.

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При цьому організатори оборудки штучно завищували вартість та обсяги ремонтно-будівельних робіт, а отриману «різницю» виводили у тінь та розподіляли між собою.

На підставі зібраних доказів дружині депутата, директору підрядника та голові сільради повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією);

ч. 1, 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів);

ч. 1 ст. 366 (службове підроблення);

ч. 5 ст. 191 (привласнення майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою).

Вирішується питання щодо притягнення до кримінальної відповідальності депутата облради, який організував злочинну схему, та голів сільрад, що були залучені в оборудці.

Триває розслідування, щоб встановити всі обставини злочину і притягнути винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі.

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Зазначимо, що раніше Служба безпеки зібрала доказову базу на одного з депутатів Одеської обласної ради та його дружину, які причетні до рейдерського захоплення державного майна. Як зазначає відомство фігуранти намагались заволодіти приміщеннями АТ «Укрпошта» поблизу прибережної захисної смуги в селищі Затока та незаконно відчужити землі сільгосппризначення загальною площею майже 280 га. При чому діяли у складі організованої злочинної групи.

Також народний депутат Олексій Гончаренко заявляв, що правоохоронці в Одесі затримали депутата обласної ради від партії «Європейська солідарність» Миколу Деревʼянка та його дружину, яка є родичкою парламентаря. Політик пов’язує затримання своє троюрідної сестри зі своєю політичною діяльністю.

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