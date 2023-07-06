СБУ повідомила про нову підозру блогеру Шарію
За даними слідства, Шарій був залучений до негласної співпраці кадровим співробітником п’ятої служби ФСБ
Служба безпеки України повідомила нову підозру блогеру Анатолію Шарію, який, як стверджують у спецслужбі, допомагав ФСБ робити підставні відео з допитів українських полонених.
Як повідомляє пресслужба відомства, Шарій брав участь у підготовці і поширенні підставних відеороликів, де рашисти допитують українських полонених.
«Шарій особисто підказував ФСБ, як правильно знімати допит і які запитання ставити військовополоненим. А вже після зйомок монтував відео, вирізаючи із нього «невигідні» для РФ моменти.
«Змонтовані» сюжети РФ потім використовувала для штучної дискредитації військово-політичного керівництва України, у тому числі на міжнародній арені», – йдеться у повідомленні.
За даними слідства, Шарій був залучений до негласної співпраці кадровим співробітником п’ятої служби ФСБ Косенком М. Ю., а комунікувати з російськими спецслужбами блогеру допомагав спільник у тимчасово окупованому Севастополі. Ним виявився ексочільник головного управління Нацполіції у Вінницькій області Антон Шевцов, який на початку цього року вже отримав підозру у державній зраді.
«Задокументовано, що саме від нього Шарій отримав відео з допитів двох полонених військових ЗСУ. Після «монтажу» файлів їх «погодили» з представником спецслужби РФ. Потім Шарій «доповнив» деструктивний сюжет власними коментарями, виклав на своїх інтернет-платформах та відзвітував своїм кураторам, надіславши посилання на публікації», – повідомляють у СБУ.
Шарію повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 і ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб).
У СБУ нагадують, що в лютому 2021 року СБУ повідомила про підозру Шарію за ч. 1. ст. 111 (державна зрада) і ч. 1. ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України.
Як повідомляють в Офісі генпрокурора, з 2019 року Анатолій Шарій фактично проживає в Іспанії, звідки «організовує піар-акції проросійської спрямованості, створює й поширює політично заангажовані тенденційні сюжети антиукраїнського змісту».
Нагадаємо, щонайменше 10 укриттів були зачинені у Львові під час нічної атаки російських окупантів.
До слова, Національне антикорупційне бюро України й Спеціалізована антикорупційна прокуратура за оперативного супроводу Департаменту внутрішньої безпеки Нацполу викрили помічника чинного народного депутата України на отриманні неправомірної вигоди за внесення даних в систему «Шлях», що фактично надає дозвіл на перетин кордону.
Коментарі — 0