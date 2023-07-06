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СБУ повідомила про нову підозру блогеру Шарію

Ростислав Вонс
glavcom.ua
СБУ повідомила про нову підозру блогеру Шарію
Як повідомляє СБУ, Шарій брав участь у підготовці й поширенні підставних відеороликів
фото з відкритих джерел

За даними слідства, Шарій був залучений до негласної співпраці кадровим співробітником п’ятої служби ФСБ

Служба безпеки України повідомила нову підозру блогеру Анатолію Шарію, який, як стверджують у спецслужбі, допомагав ФСБ робити підставні відео з допитів українських полонених.

Як повідомляє пресслужба відомства, Шарій брав участь у підготовці і поширенні підставних відеороликів, де рашисти допитують українських полонених.

«Шарій особисто підказував ФСБ, як правильно знімати допит і які запитання ставити військовополоненим. А вже після зйомок монтував відео, вирізаючи із нього «невигідні» для РФ моменти.

«Змонтовані» сюжети РФ потім використовувала для штучної дискредитації військово-політичного керівництва України, у тому числі на міжнародній арені», – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, Шарій був залучений до негласної співпраці кадровим співробітником п’ятої служби ФСБ Косенком М. Ю., а комунікувати з російськими спецслужбами блогеру допомагав спільник у тимчасово окупованому Севастополі. Ним виявився ексочільник головного управління Нацполіції у Вінницькій області Антон Шевцов, який на початку цього року вже отримав підозру у державній зраді.

«Задокументовано, що саме від нього Шарій отримав відео з допитів двох полонених військових ЗСУ. Після «монтажу» файлів їх «погодили» з представником спецслужби РФ. Потім Шарій «доповнив» деструктивний сюжет власними коментарями, виклав на своїх інтернет-платформах та відзвітував своїм кураторам, надіславши посилання на публікації», – повідомляють у СБУ.

Шарію повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 і ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб).

У СБУ нагадують, що в лютому 2021 року СБУ повідомила про підозру Шарію за ч. 1. ст. 111 (державна зрада) і ч. 1. ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України.

Як повідомляють в Офісі генпрокурора, з 2019 року Анатолій Шарій фактично проживає в Іспанії, звідки «організовує піар-акції проросійської спрямованості, створює й поширює політично заангажовані тенденційні сюжети антиукраїнського змісту».

Нагадаємо, щонайменше 10 укриттів були зачинені у Львові під час нічної атаки російських окупантів.

До слова, Національне антикорупційне бюро України й Спеціалізована антикорупційна прокуратура за оперативного супроводу Департаменту внутрішньої безпеки Нацполу викрили помічника чинного народного депутата України на отриманні неправомірної вигоди за внесення даних в систему «Шлях», що фактично надає дозвіл на перетин кордону.

Теги: СБУ Анатолій Шарій блогер

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