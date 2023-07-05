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Олексій Голобуцький Заступник директора «Агентство моделювання ситуацій»

Ефект «бавовни». Колаборанти здають одне одного в СБУ

glavcom.ua
Євген Балицький
фото з відкритих джерел

Хто «підірвав дніще» гауляйтера Балицького?

Глянув відео істерики на росТБ гауляйтера Балицького з окупованого Мелітополя. Отримав масу задоволення. Боїться, каже, опинитись, у «складній ситуації» – то можуть вислідити, то отруїти. І головне, жаліється Балицький, постійно треба перевіряти «дніще». Бо на окупованій частині Запоріжжя високий ризик, що твоє колаборантське дніще злетить в повітря.

Не знаю, що станеться раніше: злетить у повітря «дніще» Балицького чи поїде дах від параної. Судячи з відео, обидва варіанти можливі. І хвилюється зрадник не дарма. Бо бачить одну дуже тривожну для себе тенденцію. Все більша кількість його підлеглих хочуть йти на співпрацю з СБУ, щоб не бути ліквідованими. Ці дані підтвердив у нещодавньому інтерв’ю і мер Мелітополя Іван Федоров. Сприяє зміні настроїв в першу чергу постійна «бавовна» від Служби на окупованих територіях.

Так, на настрої в Мелітополі вплинула і червнева ліквідація СБУ Сергія Дідоводюка, заступника керівника штабу «Мы вместе с россией». Саме «прощальна бавовна» з ним, посилила істеричну параною псевдо-губернатора Балицького. І це була не разова акція. Ліквідація колаборантів – системна робота Служби. І вона не дає росіянам ефективно управляти тимчасово окупованими територіями. Тепер у окупантів проблеми не тільки з набором нових колаборантів, але і з тим, щоб втримати старих.

Але головний ефект «бавовн» – колаборанти здають одне одного в СБУ. Знаю, що почастішали звернення від «зрадників» середньої ланки. Вони отримали чіткий сигнал – є вибір між двома варіантами: або смерть, або тюрма. Тому «конкурс», хто кого швидше здасть – з СБУ у журі – зараз у розпалі. Девіз конкурсу серед колаборантів раніше озвучив голова Служби Малюк: «Краще коли двоє ведуть, ніж коли четверо несуть». Інших варіантів у зрадників не проглядається.

Ще один висновок з істерики Балицького: він точно знає, що він окупант. Та боїться тисяч тих українських людей, які змушені були лишитись на окупованій території, але зараз теж шукають варіанти, як долучитися до чисельних «бавовн». І готові всіляко допомагати Службі. Тому у Балицького і йому подібних «горить земля під ногами». І жодна перевірка «дніщ» їх не врятує.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Запоріжжя колабораціонізм СБУ окуповані території

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