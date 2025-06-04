Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Смерть тримісячної дитини на Закарпатті: суд оголосив вирок матері

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
google social img telegram social img facebook social img
Смерть тримісячної дитини на Закарпатті: суд оголосив вирок матері
Знайшли тіло дитини і повідомили про це правоохоронцям сусіди засудженої
фото з відкритих джерел

Тримісячний хлопчик помер від пневмонії, бо мати не зверталась до лікарів

До трьох років обмеження волі засуджено матір, через неналежний догляд якої помер тримісячний хлопчик. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Закарпатську обласну прокуратуру.

Суд визнав винною 38-річну мешканку Ужгородщини у злісному невиконанні покладених на неї обов'язків по догляду за дитиною без поважних причин, що призвели до смерті немовляти (ст. 166 КК України).

Інцидент трапився у грудні 2023 року у с. Сухий. Прокурор довів, що жінка, неналежно доглядаючи за немовлям, не звернулась до медиків за допомогою, коли він захворів. В результаті, тримісячний хлопчик помер від пневмонії.

Знайшли тіло дитини і повідомили про це правоохоронцям сусіди засудженої.

Крім цього, у травні 2023 року обвинувачену позбавлено батьківських прав відносно двох старших діток 2014 та 2015 років народження.

Наразі очікується набрання законної сили вироку суду.

Нагадаємо, нещодавно у Флориді в одному з будинків знайшли тіло шестирічного хлопчика. У вбивстві звинувачують його матір, яка повідомила поліції, що її син помер, коли вона намагалася «вигнати демонів з його тіла»

Читайте також:

Теги: дитина смерть Закарпаття суд

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дитина повинна знати: вона не сама
Булінг у приватній школі Києва: батьки виграли дві справи і створили прецедент
2 червня, 15:26
Медики намагалися реанімувати хлопця, але він помер від отриманих травм
В Ужгороді студент вистрибнув із вікна гуртожитку
24 травня, 18:34
Плющ є авторкою понад 300 наукових робіт
Померла мовознавиця Марія Плющ
16 травня, 19:40
Внаслідок аварії загинуло більше 20 людей
У Мексиці сталась автотроща: загинуло більше 20 людей
15 травня, 02:50
Ворог вдарив по Сумщині
Кількість жертв після удару РФ по Сумах зросла
14 травня, 22:20
На прощання з Анатолієм Ілляшенком прийшли колеги з поліції
Полтава попрощалася із військовим та поліцейським, які трагічно загинули в ДТП
6 травня, 17:38
Будинок у штаті Флорида, у якому знайшли мертвим 6-річного хлопчика
У Флориді помер шестирічний хлопчик, коли мати намагалася «вигнати з нього демонів»
Сьогодні, 03:19
Завершено досудове розслідування щодо стоматологів у Тернополі
Смерть дитини під час лікування зубів. У Тернополі судитимуть лікарів
31 березня, 11:55
Згідно з вироком суду, жінка частково визнала провину
На Закарпатті засуджено подружжя, яке закувало сина в ланцюг і підпалило
20 травня, 18:36

Кримінал

На Дніпропетровщині шахраї виманили 3 млн грн в родин зниклих військових
На Дніпропетровщині шахраї виманили 3 млн грн в родин зниклих військових
Смерть тримісячної дитини на Закарпатті: суд оголосив вирок матері
Смерть тримісячної дитини на Закарпатті: суд оголосив вирок матері
Здавав позиції бригади. СБУ затримала «крота» в лавах Нацгвардії
Здавав позиції бригади. СБУ затримала «крота» в лавах Нацгвардії
ВАКС припинив трансляцію засідань у справі Князєва через нецензурну лексику
ВАКС припинив трансляцію засідань у справі Князєва через нецензурну лексику
Суддя Вищого антикорупційного суду заявив про втручання ДБР у його роботу
Суддя Вищого антикорупційного суду заявив про втручання ДБР у його роботу
На Івано-Франківщині воєнком отримав підозру за маніпуляції з призовом
На Івано-Франківщині воєнком отримав підозру за маніпуляції з призовом

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
236K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 червня: ситуація на фронті
176K
Кремль прокоментував операцію СБУ «Павутина»
103K
Собі – заводи, чоловікові – слона і мотоцикл. Стало відомо, як Марина Порошенко хотіла ділити майно у Крижопільському суді
90K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 червня 2025
73K
Сенатор Грем саркастично прокоментував заяву Медведєва: Вітаю з рідкісним моментом чесності
58K
Одіозна депутатка і олімпійська чемпіонка вважає, що росіяни мають фінансові переваги перед американцями

Новини

Росія атакувала Суми, СБУ втретє підірвала Кримський міст. Головне за 3 червня
Вчора, 21:14
Звільнення українських медійників з полону РФ: у Європі ухвалено резолюцію
Вчора, 17:55
Перемовини України та РФ, новий президент Польщі. Головне за 2 червня
2 червня, 21:05
Друга за ніч тривога у Києві через загрозу балістики тривала 50 хвилин
28 травня, 03:05
У Києві повітряна тривога тривала сім годин
24 травня, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
24 травня, 04:13

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua