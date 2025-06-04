Смерть тримісячної дитини на Закарпатті: суд оголосив вирок матері

Знайшли тіло дитини і повідомили про це правоохоронцям сусіди засудженої

Тримісячний хлопчик помер від пневмонії, бо мати не зверталась до лікарів

До трьох років обмеження волі засуджено матір, через неналежний догляд якої помер тримісячний хлопчик. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Закарпатську обласну прокуратуру.

Суд визнав винною 38-річну мешканку Ужгородщини у злісному невиконанні покладених на неї обов'язків по догляду за дитиною без поважних причин, що призвели до смерті немовляти (ст. 166 КК України).

Інцидент трапився у грудні 2023 року у с. Сухий. Прокурор довів, що жінка, неналежно доглядаючи за немовлям, не звернулась до медиків за допомогою, коли він захворів. В результаті, тримісячний хлопчик помер від пневмонії.

Знайшли тіло дитини і повідомили про це правоохоронцям сусіди засудженої.

Крім цього, у травні 2023 року обвинувачену позбавлено батьківських прав відносно двох старших діток 2014 та 2015 років народження.

Наразі очікується набрання законної сили вироку суду.

Нагадаємо, нещодавно у Флориді в одному з будинків знайшли тіло шестирічного хлопчика. У вбивстві звинувачують його матір, яка повідомила поліції, що її син помер, коли вона намагалася «вигнати демонів з його тіла».