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В Ужгороді студент вистрибнув із вікна гуртожитку

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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В Ужгороді студент вистрибнув із вікна гуртожитку
Медики намагалися реанімувати хлопця, але він помер від отриманих травм
фото: zakarpattya24.com

Загиблий залишив передсмертне відео і записку

Студент другого курсу театрального відділення ужгородської Академії культури і мистецтв Вадим Волошин наклав на себе руки, вистрибнувши з шостого поверху гуртожитку. Як повідомляє «Главком», смерть хлопця підтвердили в навчальному закладі.

Місцеві видання «Закарпаття 24» та «Суспільне. Ужгород» пишуть, що медики намагалися реанімувати хлопця, але він помер від отриманих травм.

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Загиблий залишив записку з паролем до смартфона і повідомленням: «Там все знайдете». На місці працюють поліціянти. У мережі стверджують, причиною самогубства стало те, що Вадим вважав, що не склав національний мультипредметний тест (НМТ) для вступу у вищий навчальний заклад.

В академії, де вчився хлопець, висловили співчуття рідним, заявивши, що сприйняли звістку про передчасну смерть студента «з великим болем».

Його описали як «талановитого, позитивного, життєрадісного студента, який мріяв про велику сцену та завжди охоче брав участь у мистецьких заходах освітнього закладу».

«Разом зі всією сім'єю та академічною родиною ми важко переживаємо цю непоправну втрату. Нехай пам'ять про Вадима буде світлою і вічною. Ми завжди будемо шанувати пам'ять про нашого студента!» – ідеться в заяві закладу.

Раніше патрульні комунального підприємства «Муніципальна охорона» запобігли спробі самогубства чоловіка, який намагався стрибнути з мосту на Володимирській гірці.

Нагадаємо, 5 травня, в Дарницькому районі Києва сталася трагедія – з вікна багатоповерхового будинку випала молода жінка. Інцидент трапився на вулиці Ревуцького. За даними джерел, жінка стрибнула з 13 поверху житлового будинку. Від отриманих травм вона загинула на місці.

Також повідомлялося, що чоловік хотів вистрибнути з пʼятого поверху лікарні у Києві. Муніципальній охороні разом із медперсоналом лікарні вдалося відволікти увагу чоловіка до приїзду його родичів та представників профільних служб. Завдяки спільним зусиллям вдалося попередити трагедію.

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Теги: Закарпаття смерть Ужгород

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