Смерть дитини під час лікування зубів. У Тернополі судитимуть лікарів

У Тернополі під час лікування зубів загинув однорічний малюк

Прокурори Тернопільської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо стоматолога-хірурга та анестезіолога однієї з тернопільських лікарень за фактом неналежного виконання професійних обов’язків медичними працівниками при лікуванні дитини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Тернопільську обласну прокуратуру.

За даними слідства, що на початку серпня 2023 року за консультацією до лікаря-стоматолога-хірурга звернулися батьки однорічного хлопчика. У нього виявили множинний карієс зубів і скерували на операцію під наркозом.

Зазначається, що лікуючий лікар мав достатньо часу, щоб зібрати повну інформацію про стан дитини та її попередні хвороби, через які операцію варто було відкласти. Проте він усе ж призначив санацію ротової порожнини під загальним наркозом. Крім того, він не проконсультувався з іншими спеціалістами, хоча аналізи крові показували запальний процес в організмі.

«13 листопада 2023 року у комунальному медичному закладі у м. Тернополі під час стоматологічного оперативного втручання у дитини почав падати тиск крові і її доправили у реанімаційне відділення. У реанімації хлопчик помер», – йдеться у повідомленні.

Лікар-анестезіолог, яка брала участь в оперативному втручанні теж відповідатиме перед судом через неналежне виконання професійних обов’язків.

Нагадаємо, що у Тернополі під час лікування зубів загинув однорічний малюк. Уже під час стоматологічного оперативного втручання у маленького пацієнта почав падати тиск. Хлопчика доправили у реанімаційне відділення, де він помер. Вік дитини на той час був 1 рік 10 місяців. За даними судово-медичної експертизи, попередня причина смерті – гостра легенево-серцева недостатність.