Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Полтава попрощалася із військовим та поліцейським, які трагічно загинули в ДТП

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Полтава попрощалася із військовим та поліцейським, які трагічно загинули в ДТП
На прощання з Анатолієм Ілляшенком прийшли колеги з поліції
фото: Суспільне Полтава

Віктор Боровко та Анатолій Ілляшенко загинули внаслідок ДТП

У Полтаві 5 травня у Свято-Успенському кафедральному соборі Православної церкви відбулося прощання з військовослужбовцем Віктором Боровком та патрульним поліцейським Анатолієм Ілляшенком, які трагічно загинули внаслідок ДТП під час виконання службових обов’язків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Полтава».

Як повідомили на сторінці обласного ТЦК та СП, Віктор Боровко народився 28 лютого 1989 року в селі Горбанівка Полтавського району. Проходив строкову службу в полку спеціального призначення президента України. У 2015 році підписав контракт із ЗСУ, брав участь в АТО.

«Як ветеран він розумів важливість військово-патріотичного виховання молоді – заснував і став керівником військово-патріотичного клубу «Штурм – 2», а також був одним із організаторів табору «Діброва». 2022 року він із першого ж дня повернувся до війська – до лав рідної 25 бригади», – йдеться в дописі ТЦК та СП.

Віктор Боровко загинув у ДТП
Віктор Боровко загинув у ДТП
фото: Суспільне Полтава

Під час повномасштабного російського вторгнення Віктор Боровко брав участь у боях за Авдіївку, Кам’янку, Верхньоторецьке. Після контузії за станом здоров’я воїна перевели до Полтавського районного ТЦК та СП.

У ДТП також загинув 23-річний патрульний Анатолій Ілляшенко.

«Із березня 2024 року Анатолій гідно служив українському народові. Він був щирим, добрим, відданим своїй справі. Завжди з відкритим серцем і готовністю допомогти. У нього залишились батьки, які більше не дочекаються його вдома», – написали на сторінці патрульної поліції Полтавської області.

Анатолій Ілляшенко загинув 2 травня
Анатолій Ілляшенко загинув 2 травня
фото: Суспільне Полтава

Нагадаємо, що 2 травня під час виконання службових завдань сержант Віктор Боровко загинув унаслідок ДТП на автодорозі Полтава-Кременчук поблизу села Мачухи. Аварія трапилася за участю поліційної автівки та легкового автомобіля Opel Insignia. В цій же аварії загинув 23-річний патрульний Анатолій Ілляшенко.

До слова, у місті Татарбунари, що на Одещині, поліціянтка збила семирічну дівчинку на пішохідному переході. Мати дитини заявила, що коли батько постраждалої пішов до місцевого відділку поліції з’ясувати всі обставини, його відправили до місцевого ТЦК та СП.

Читайте також:

Теги: ДТП Полтава смерть

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

До ухвалення вироку Остап Ступка неодноразово потрапляв у «п’яні» ДТП
П'яна ДТП за участю Остапа Ступки. Прокурор хоче, щоб народний артист сів до тюрми
2 травня, 16:50
Унаслідок ДТП постраждало 17 людей
У Варшаві перекинувся автобус з українцями: є багато постраждалих
29 квiтня, 10:07
Масштабна ДТП у Голосіївському районі Києва
Нетверезий водій спровокував зіткнення шести авто у Голосіївському районі
28 квiтня, 15:15
Папа Римський помер у понеділок, 21 квітня, на 89-му році життя
Смерть Папи Римського: заплановані на 26 квітня матчі чемпіонату Італії будуть перенесені
22 квiтня, 17:39
Папа Римський Франциск помер на 89 році життя вранці 21 квітня
Прокляття «Авелліно». Як смерть Папи Римського пов'язана з італійським футбольним клубом
22 квiтня, 15:45
Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих
Україна повернула тіла ще 909 загиблих військових
18 квiтня, 14:14
Марадона помер 25 листопада 2020 року у віці 60 років
Колишній лікар Марадони у суді розповів про помилки під час лікування футболіста
9 квiтня, 13:12
Мередіт Годро: 1 квітня у мене народилася третя дитина! Ще один хлопчик. Картер Майкл Годро – таке ж друге ім'я, як у його тата
Вдова трагічно загиблого гравця НХЛ повідомила про народження третьої дитини
8 квiтня, 21:17
Автоцистерна, яка перевозила етанол, перекинулась, спаливши 21 автомобіль і чотири вантажівки
Стали відомі наслідки масштабної ДТП у Бразилії
8 квiтня, 10:56

Події в Україні

Полтава попрощалася із військовим та поліцейським, які трагічно загинули в ДТП
Полтава попрощалася із військовим та поліцейським, які трагічно загинули в ДТП
Український воїн після звільнення з полону зробив зворушливу заяву (відео)
Український воїн після звільнення з полону зробив зворушливу заяву (відео)
Ринок «Барабашово» в Харкові постраждав після атаки: який наразі його стан
Ринок «Барабашово» в Харкові постраждав після атаки: який наразі його стан
Прикордонники показали щемливе відео з обміну полоненими
Прикордонники показали щемливе відео з обміну полоненими
Україна повернула з російського полону 205 воїнів
Україна повернула з російського полону 205 воїнів
Карта бойових дій в Україні станом на 6 травня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 6 травня 2025 року

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
214K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 травня: ситуація на фронті
78K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 травня 2025
72K
Трамп зробив гучну заяву про підрив «Північних потоків»
48K
Крупа з-за грат розпочинає «велике будівництво» у Хмельницькому
17K
Був чемпіоном світу. Пішов з життя легендарний аргентинський футболіст
16K
Угода про копалини з американцями. Депутати викликають на килим урядовицю, яка підписала документ

Новини

В застосунку «Армія+» з’являться нові рапорти – Умєров
Сьогодні, 15:03
Угода про надра. Rothschild & Co з Дубая за €900 тис консультували Мінекономіки
Сьогодні, 12:25
Результати виборів у Румунії, взяття під варту ексзаступника Єрмака. Головне за 5 травня
Вчора, 21:06
Європейські санкції не працюють: імпорт російського чавуну зріс на 90% – Metal Miner
Вчора, 12:57
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 02:32
У Кенії двоє невідомих осіб переслідували, а потім застрелили депутата
1 травня, 03:05

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua