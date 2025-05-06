Полтава попрощалася із військовим та поліцейським, які трагічно загинули в ДТП

Віктор Боровко та Анатолій Ілляшенко загинули внаслідок ДТП

У Полтаві 5 травня у Свято-Успенському кафедральному соборі Православної церкви відбулося прощання з військовослужбовцем Віктором Боровком та патрульним поліцейським Анатолієм Ілляшенком, які трагічно загинули внаслідок ДТП під час виконання службових обов’язків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Полтава».

Як повідомили на сторінці обласного ТЦК та СП, Віктор Боровко народився 28 лютого 1989 року в селі Горбанівка Полтавського району. Проходив строкову службу в полку спеціального призначення президента України. У 2015 році підписав контракт із ЗСУ, брав участь в АТО.

«Як ветеран він розумів важливість військово-патріотичного виховання молоді – заснував і став керівником військово-патріотичного клубу «Штурм – 2», а також був одним із організаторів табору «Діброва». 2022 року він із першого ж дня повернувся до війська – до лав рідної 25 бригади», – йдеться в дописі ТЦК та СП.

Віктор Боровко загинув у ДТП фото: Суспільне Полтава

Під час повномасштабного російського вторгнення Віктор Боровко брав участь у боях за Авдіївку, Кам’янку, Верхньоторецьке. Після контузії за станом здоров’я воїна перевели до Полтавського районного ТЦК та СП.

У ДТП також загинув 23-річний патрульний Анатолій Ілляшенко.

«Із березня 2024 року Анатолій гідно служив українському народові. Він був щирим, добрим, відданим своїй справі. Завжди з відкритим серцем і готовністю допомогти. У нього залишились батьки, які більше не дочекаються його вдома», – написали на сторінці патрульної поліції Полтавської області.

Анатолій Ілляшенко загинув 2 травня фото: Суспільне Полтава

Нагадаємо, що 2 травня під час виконання службових завдань сержант Віктор Боровко загинув унаслідок ДТП на автодорозі Полтава-Кременчук поблизу села Мачухи. Аварія трапилася за участю поліційної автівки та легкового автомобіля Opel Insignia. В цій же аварії загинув 23-річний патрульний Анатолій Ілляшенко.

До слова, у місті Татарбунари, що на Одещині, поліціянтка збила семирічну дівчинку на пішохідному переході. Мати дитини заявила, що коли батько постраждалої пішов до місцевого відділку поліції з’ясувати всі обставини, його відправили до місцевого ТЦК та СП.