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Померла мовознавиця Марія Плющ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Померла мовознавиця Марія Плющ
Плющ є авторкою понад 300 наукових робіт
фото: fuf.udu.edu.ua/Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка

До свого 100-річчя науковиця не дожила лише вісім місяців

У віці 99 років померла мовознавиця, професорка Українського державного університету імені Михайла Драгоманова Марія Плющ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на колектив факультету української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка.

«У Марії Яківни велика наукова родина, до неї серцем линуть усі: викладачі, вчителі, аспіранти й студенти, бо в неї лагідна вдача, добре серце, щедра жіноча душа. Студенти та викладачі факультету згадуватимуть із вдячністю людину, яка все життя присвятила університету», – йдеться в публікації.

За період професійної роботи Плющ стала авторкою понад 300 наукових робіт
За період професійної роботи Плющ стала авторкою понад 300 наукових робіт
фото: fuf.udu.edu.ua/Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка

Марія Плющ народилася в 1926 році в Київській області. Жінка пережила Голодомор, окупацію в часи Другої світової війни та повномасштабне вторгнення. В університеті Драгоманова вона провела майже 80 років – відтоді, як розпочала здобувати там освіту в студентські часи.

За період професійної роботи Плющ стала авторкою понад 300 наукових робіт, досліджуючи словотвір, граматику української мови та лінгводидактику. Також Марія Плющ здобула ступінь докторки філологічних наук і стала професоркою факультету української філології та літературної творчості, протягом 16 років була завідувачкою кафедри української мови.

Науковиця викладала спецкурси в Пряшівському педагогічному університеті (Словаччина) та Ляйпцизькій вищій школі (Німеччина).

У 2010 році отримала Орден княгині Ольги 3-го ступеня, яким нагороджують жінок за видатні заслуги в державній, виробничій, громадській, науковій, освітянській, культурній, благодійницькій та інших сферах суспільної діяльності, вихованні дітей у сім’ї.

«До свого 100-річчя науковиця не дожила лише вісім місяців. До останніх днів працювала, бо повсякденна наукова праця – була її органічною потребою, станом душі, кредо життя», – поділилися колеги.

Нагадаємо, на війні загинув колишній актор «Дизель шоу» та ведучий Максим Неліпа.

Як повідомлялося, на війні загинув 57-річний депутат Вишгородської міської ради з Київщини, майстер бойових мистецтв, доброволець Олександр Кладієнко на позивний Дядя Саша.

До слова, у віці 89 років помер колишній лідер Уругваю Хосе Мухіка. Його називали найбіднішим президентом у світі через скромний спосіб життя. 

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Теги: смерть мовознавець

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Померла мовознавиця Марія Плющ
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