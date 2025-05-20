На Закарпатті засуджено подружжя, яке закувало сина в ланцюг і підпалило

Обох обвинувачених засудили до дев’яти років позбавлення волі

До дев’яти років позбавлення волі засудили подружжя із Закарпатської області, які торік завдали умисних ушкоджень 10-річному хлопчику, що призвело до його смерті. Як передає «Главком», про це йдеться у вироку суду.

Інцидент стався у травні 2024 року в селі Серне Берегівського району. Зі слів рідних загиблого, хлопчик випадково облився легкозаймистою речовиною під час спалювання трави, що й призвело до займання одягу. Однак згодом з'ясувалось, що 33-річний співмешканець матері умисно підпалив одяг на дитині після сварки з ним.

Згідно з вироком суду, жінка частково визнала провину. Вона зізналася, що дозволила прив’язати сина на ланцюг та несвоєчасно викликала швидку допомогу. Також заявила, що не усвідомлювала небезпеки речовини, якою облили хлопчика.

Суд визнав і її, і співмешканця винними у вчиненні умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть дитини, а також у залишенні малолітнього в небезпеці.

15 травня 2025 року обох обвинувачених засудили до дев’яти років позбавлення волі. Рішення може бути оскаржене у Закарпатському апеляційному суді протягом 30 днів.

Нагадаємо, у Херсоні дворічний хлопчик випав з вікна п’ятого поверху. Про це інформує«Главком» з посиланням на поліцію області. Зазначається, що коли приїхали поліцейські, то на них вже чекала «швидка допомога», однак дитини на місці падіння не було. Виявилося, що матір спустилася з квартири, забрала свого сина з численними травмами додому та зачинилася зсередини.

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