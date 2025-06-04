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У Флориді помер шестирічний хлопчик, коли мати намагалася «вигнати з нього демонів»

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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У Флориді помер шестирічний хлопчик, коли мати намагалася «вигнати з нього демонів»
Будинок у штаті Флорида, у якому знайшли мертвим 6-річного хлопчика
фото: WPBF

Матір заявила, що їй Бог наказав вигнати демонів з тіла дитини

У Флориді в одному з будинків знайшли тіло шестирічного хлопчика. У вбивстві звинувачують його матір, яка повідомила поліції, що її син помер, коли вона намагалася «вигнати демонів з його тіла». Про це повідомляє ABC News, передає «Главком».

Повідомляється, що хлопчик не з'являвся у школі з 14 травня. Після цього керівництво навчального закладу звернулися до поліції з проханням з’ясувати, що трапилося з дитиною.

Коли правоохоронці прийшли до будинку шестирічного Раміла П'єр, де він, як зазначено, жив тільки з матір'ю, мати провела одного з правоохоронців до спальні, там хлопчика знайшли мертвим у ліжку.

«Матір заявила, що їй Бог наказав вигнати демонів з тіла дитини. Коли дитина перестала рухатися і фактично померла, у той момент вона відчула, що дитина звільнилася від цих демонів, і чекала, коли він повернеться», – повідомили в поліції.

Наразі триває слідство і встановлюються обставини смерті дитини, але, за попередніми даними, смерть настала 18 травня, в останній день, коли мати розмовляла з ним. Причину смерті дитини поки не встановили. 

Матір звинуватили у вбивстві другого ступеня, неповідомленні про смерть та навмисному дотику до тіла або його переміщенні. Під час першого візиту до суду їй відмовили у внесенні застави та висунули звинувачення у вбивстві. Під час розслідування мати то сміялася, то плакала на місці події.

Як стало відомо, поліція вже отримувала звернення щодо цієї адреси раніше щодо «медичної проблеми» з матір’ю. Це було 17 травня, за день до того, як, як вважається, дитину вбили.

Нагадаємо, у США звинувачують 17-річного підлітка Нікіту Касапа в убивстві його батьків. Тим часом Федеральне бюро розслідувань стверджує, що після вбивства батьків хлопець планував убити президента США Дональда Трампа.

До слова, у США вперше за 15 років розстріляли засудженого Бреда Сігмона. Він був засуджений за побиття до смерті батьків своєї колишньої дівчини в 2001 році.

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Теги: США вбивство смерть слідство розслідування дитина

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