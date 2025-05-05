На Полтавщині на уроці фізкультури помер школяр

У прокуратурі зазначили, що сім’я хлопчика на обліках соціальних служб не перебуває

Нещасний випадок стався 5 травня в одному з ліцеїв міста Пирятин

У ліцеї в Полтавській області на уроці фізкультури помер 13-річний учень. Правоохоронці почали розслідування. Як передає «Главком», про це повідомили в Полтавській обласній прокуратурі.

Нещасний випадок стався 5 травня в одному з ліцеїв міста Пирятин.

На уроці фізкультури втратив свідомість 13-річний учень. На місце події терміново прибули медики, які проводили реанімаційні заходи, але дитину врятувати не вдалося.

У прокуратурі зазначили, що сім’я хлопчика на обліках соціальних служб не перебуває.

Нагадаємо, в Ужгороді 9 березня 2024 року попрощались з Георгієм Гібаловим – учнем 10-го класу, який 7 березня раптово помер під час уроку фізкультури. Про це повідомив депутат Ужгородської міської ради та журналіст Віталій Глагола.

«Сьогодні в Ужгороді попрощалися із Георгієм Гібаловим – учнем, який раптово помер на уроці в школі. У поліції розслідують усі обставини, зокрема проводиться судово-медична експертиза для встановлення причини смерті хлопця», – повідомив Глагола.

До слова, поліція Рівненської області відкрила кримінальне провадження за фактом побиття учня Прислуцького ліцею в селі Хотин учителем фізкультури. Як повідомили у пресслужбі поліції, 15 вересня 2023 року під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили відео, зняте однокласниками постраждалого.

До слова, у Хмельницькому районі 13-річний підліток побив шестикласника, знявши це на відео. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Вінницькій області.

22 січня в поліцію звернулась мати 12-річного хлопчика. Жінка повідомила, що в одній із соцмереж побачила відео, на якому біля місцевого магазину учень восьмого класу завдає тілесних ушкоджень її сину, учню шостого класу цього ж ліцею.