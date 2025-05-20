В Ізмаїлі «швидка» зіткнулась з легковиком: жінка загинула, шестеро постраждали

77-річна жінка, яка загинула, отримала численні травми внаслідок аварії

На Одещині сталась аварія за участю «карети» швидкої допомоги та легкового автомобіля. Внаслідок ДТП загинула жінка, ще шестеро людей постраждали. Про це повідомляє поліція Одеської області, передає «Главком».

Аварія сталася в Ізмаїлі на перехресті вулиць Болградська та Білгород-Дністровська.

За попередніми даними правоохоронців, 68-річний водій легкового автомобіля на регульованому перехресті не надав перевагу в русі автомобілю екстреної медичної допомоги, який рухався з увімкненими проблисковими маячками та звуковою сиреною, в результаті чого відбулося зіткнення транспортних засобів.

«У дорожньо-транспортній пригоді тілесних ушкоджень зазнали водій та пасажирка легковика, водій та четверо пасажирів «швидкої». Всіх їх доставили до медичного закладу, де одна з травмованих жінок, 1948 р. н., на жаль, померла. Керманичів транспортних засобів буде перевірено на стан сп’яніння», – написали в поліції.

На місці продовжує працювати слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, у Кіровоградській області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участі підлітків. Загинув 14 річний водій.

До слова, 19 травня в селі Кучаків Бориспільського району на Київщині трапилася дорожньо-транспортна подія, внаслідок якої згинула 10-річна дівчинка.

Правоохоронці попередньо встановили, що 60-річний водій Kia виїхав на зустрічну смугу руху з подальшим виїздом на узбіччя та скоїв наїзд на малолітню дівчинку.